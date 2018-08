Om bilden:

Cobaea Scandens (2003)

Ur serien Blow Up. Det här är en bild ur en bok som heter Blow Up och

som kom ut på bokförlaget Natur och Kultur 2003. Det var min första bok där jag arbetade med växter som tema. Under tio års tid arbetade jag med makrofotografi av växter. På senare år har jag mest fotograferat landskap.

▪ Helene Schmitz