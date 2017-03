I filmen I am not your negro tas vi med på en kontrollerad med nådeslös resa genom det rasistiska amerikanska samhället i högt som lågt, i det molande som i det akuta, uttryckt i morden på Evers, X och King. Filmen lyfter fram livet bakom den långsamma samhällsförändringen, kvaliteterna i att förstå orsak och verkan, subtiliteten i valet av handlingsvägar, som på samma gång kämpar och mediterar.

Och det är just denna förmåga att tänka och iaktta strukturellt, lyssna stereofoniskt, inte känslomässigt eller moralistiskt, som gör Baldwins stilla reflektion genom I am not your negro till en av de viktigaste filmerna på länge. Grym, men samtidigt vacker. Hemsk, och samtidigt upplyftande, eftersom den söker sannningen som ett frihetsredskap, inte som utgångspunkt för hämnd.

I am not your negro

regi: Raoul Peck

efter James Baldwins oavslutade Remember this house

USA 2016

In the heat of the night

regi: Norman Jewison

USA 1967