Av Kjerstin Norén

Atalante Göteborg – Blind Boi Diaries

Scenkonst Raffinemang är det första ordet som faller en in under föreställningen Blind Boi Diaries. Förfining in i minsta detalj i en självbiografisk berättelse om hur synfältet gradvis begränsas på grund av ärftliga faktorer som går från mor till son. Enkelt uttryckt skulle man kunna säga, att verket därefter växer steg för steg, det är ju en dansföreställning, visar hur individen Sindri Runudde, dansaren, gradvis tar sig ut ur the blur som han beskriver sig omgiven av. I en skildring som till sist upphäver samma begränsning den tog sin början i.