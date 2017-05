För traditionellt kvinnligt kodade beteenden som flit, duktighet och samarbetsvilja verkar betala sig väl i skolans värld. Mycket bättre än att irra omkring som en kaxig testosteronstinn ensamvarg i korridorer och klassrum. I forskningslitteraturen talas om att en antipluggkultur har bitit sig fast bland de unga männen, en kultur som hindrar killar från att bli plugghästar, men öppnar för att bli ” too cool for school ”. PISA-resultaten och andra undersökningar visar också att män läser allt mindre, att böcker köps, lånas och läses mest av kvinnor. Att en fjärdedel av de unga männen saknar en tillräcklig läsförmåga, vilket äventyrar deras möjligheter på arbetsmarknaden, eroderar deras sociokulturella kapital och försvagar deras medvetna demokratiska medborgarskap. Dessutom minskar chansen att hitta en partner, eftersom högutbildade kvinnor efterfrågar högutbildade män, sådana som bryr sig om jämställdhet och inte blockerar kvinnors livsprojekt. Med utbildning blir vi också friskare och mer nöjda med livet.

Överallt ser vi en mångfald arga män , nu mitt i ilskans tidsålder, precis som Pankaj Mishra gör gällande i sin omtalade bok ” Age of anger. A history of the present ” (2017). Pendeln har sedan länge svängt över från förnuftets Voltaire till känslosvallens Rousseau. Samtiden har fyllts av ilskans mansgestalter: vredgade nättroll, stöveltrampande nordiska motståndsmän, islamistiska krigare och valvinnande maktmän som Trump, Erdogan, Putin och Duterte eller de många brunpopulistiska partiledarna i Europa.

Mitt i allt glider det välkända begreppet arga vita män in i tankeflödet, begreppet som bland annat undersökts av den framstående amerikanske mansforskaren Michael Kimmel (2013). Är det de arga vita männen vi ser framför oss där i hörsalen? Nedläggningsorternas bittra förlorare som ramlar i famnen på de brunpopulistiska demagogerna? Något skaver med frasen ”vita män”. Varför ges den manliga ilskan en speciell hudfärg? Blicken far ut över Sergels torg och ännu lite längre bort Åhléns, där vårens hemska terrordåd ägde rum och dit tusentals människor vallfärdade för att lägga ner blommor, sörja och känna gemenskap. Ett attentat som har följts av ett ännu större våldsdåd, nu i Manchester. Attentat med den gemensamma nämnaren: män-ilska-våld. Män utan specifik färg eller härkomst, bara märkta av ilska.

