En glänta till samevärlden

Strax norr om polcirkeln hittar du Jokkmokk där Ájtte museum ligger. Namnet Ájtte är samiska för förrådsboda. Här kan man ta in saker och ta ut dem igen, precis som man kan göra i ett förråd. Museet invigdes år 1989 och en av dess huvuduppgifter är att visa den samiska kulturen. Här visar vi utställningar från Sápmi, sameland och dess folk i en berättelse som utspelar sig på myren, i skogen och på fjället.

Utställningarna är 1300 kvm stora och uppbyggda som ett rengärde. Via en lång gång så kommer du in till runda rummet som är utställningens mitt, därifrån leder öppningar in till ytterligare utställningar.

Torvkåta. Foto Elina Nygård.

Här finns Tidens gång där du möter människor som levt här, vildrensjägare, samlare, fiskare och renskötare för att nämna några.

I Nybyggarliv får du följa en nybyggarfamilj under ett år av deras liv och får veta allt man behöver för att timra ett hus.

I Dräkt och silver presenteras samiskt dräktskick och silver.

Att reda sig berättar om vad som är användbart i naturen. Björken och renen nyttjas än idag bland samer.

Trumtid tar oss tillbaka till den förkristna religionen. Här finns trummor från 1600-talet och en reproduktion av en offerplats.

På väg visar hur människor färdas – efter mat och vatten, värme och skydd.

I en Isande vandring kan kylan under Jokkmokks vintermarknad upplevas året runt

I museets Laponiautställningar får du en glimt av den enastående naturen och den levande samiska kulturen.

Genom att utföra och samla poäng kan du bli en Laponiamaniac – ett riktigt Laponiaproffs i utställningen Laponiamania.

Inte långt från Ájtte finns Fjällträdgården, en botanisk trädgård som är öppen under sommaren. Här kan du se flera växter och uppleva de olika landskap som finns i vår närhet.

Blir du hungrig under din vistelse finns Restaurang Ájtte i anslutning till receptionen. Här kan du äta husmanskost och samiska specialiteter. På museet finns också en välfylld butik, ett bibliotek med samisk inriktning samt ett arkiv.

I museet bedrivs också forskning och dokumentation inom natur- och kulturvetenskap som t ex arkeologi, botanik och etnologi.

Fjällträdgården. Foto Maria Klang.

Utställningen Nybyggarliv. Foto Maria Klang.

Museets entré. Foto Jan Gustavsson.

▪ Åsa Sundqvist