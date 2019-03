Sanningen om Nuckan

Bild ur Nuckan. Foto: Lars Bonde.

Nuckan – epilogen

av Malin Lindroth

regi: Cecilia Lagerström

ljudkomposition: Anna Gustavsson

rörlig bild: Karin Wegsjö

Atalante 2019

European Dramaturgy in the 21st Century

av Marianne Van Kerhoven

Performance Research, 14:3 2009

Theatre – ting. Toward a Materialist Practice of Staging

av Camilla Eeg-Tverbakk

Documents, University of Roehampton 2016

Beautiful Boy

regi: Felix Van Groeningen

USA 2018

Jag dör av frihet

av Kjerstin Norén

Cavefors 1979

Secrets and Lies

regi: Mike Leigh

UK 1996

Kärleken och tiden

Göteborgs Kammarkör och Bodil Jönsson

dirigent: Gunnar Eriksson

Artisten 2019

Det här är bara jag

regi: Cecilia Lagerström

Artisten 2005