Vad har stoikerna att lära oss idag?

Referens

Brinkmann, S. (2015). Stå fast: [vägra vår tids utvecklingstvång]. Stockholm: Norstedt.

Robertson, D. (2019) How to think like a Roman Emperor. New York: St: Martin’s Press.

Pigliucci, M. (2017). How to be a stoic: using ancient philosophy to live a modern life. New York: Basic Books.