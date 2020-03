Kulturtips i coronatider (1)

Dagens karantänssituation kan onekligen vara tröttsam och trist, enahanda och ensam. Och synnerligen plågsam för de drabbade. Men i kriser öppnas också nya dörrar och vägar. För vi människor är sega, duktiga på att uthärda och hålla oss flytande även i svåra tider.

Ett karantänstips för att hålla humöret uppe är P1-serien Räls. Här handlar det som titeln antyder om tågresande och järnväg. Serien inleddes redan i somras och tog då upp teman som den historiska utvecklingen för svensk järnväg, järnvägens roll i imperiebyggandet, höghastighetståg och dagens växande tågluffartrend. Programmen är underhållande, intressanta och ger underlag för fantasiresor, men också framtida tågsemestrar, den efterlängtade dag då pandemin släpper sig sitt förlamande grepp om oss. Ciceron i serien är Per J Andersson, mångårig redaktör på resetidningen Vagabond och författare till böcker om resande, med och utan tåg.

Nu kommer en ny säsong av Räls där det första programmet skildrar tågens mörka historia, en berättelse som inte väjer för det allra grymmaste och mörkaste i Europas i historia. För tågen och tågbolagen var centrala aktörer i Förintelsen. De hjälpte den tyska ockupationsmakten att transportera judar och andra folkgrupper till koncentrationsläger, transporter som ofta skedde i boskaps- och godsvagnar och där många av passagerarna redan under transporten avled i umbäranden. Vissa passagerare fick till och med betala sin biljett till utrotningslägren. En moralisk skamfläck förvisso, men här har ett nederländskt och franskt tågbolag tagit beslut om att betala ut skadestånd till de drabbade av Förintelsen.

Även i Afrika spelade järnvägssystemet en nyckelroll i att underlätta truppförflyttningar i kolonialkrigen och underlättade folkmord. Värst var utrotningen av ursprungsfolken i Namibia, en del av det tyska kolonialväldet.

Under andra världskriget finns också skamfläckar här på hemmaplan. Framförallt gäller det den svenska undfallenheten i att låta tyska truppförflyttningar ske via svensk järnväg. Även den svenska järnmalmen transporterades genom landet ner till det krigförande Nazityskland. Här tar Per J Andersson spjärn i sin uppväxt i järnvägsknuten Krylbo, där ett tyskt militärtåg lastat med ammunition exploderade i juli 1941. Här berättas också om hur en svensk diplomat under ett möte på ett tåg fick tidig och tillförlitlig information om det pågående folkmordet på judar, information som sedan tystades ner av den svenska statsapparaten. Så här finns mycket att begrunda, för undfallenhet inför odemokratiska och destruktiva regimer stannar inte med tysktågen, utan fortsätter än idag, världen över. Och i kristider tvingas människor och makthavare att göra moraliska val, då som nu.

Mest av allt är Räls god radio – underhållande, intressant och bildande. Radioprogram väl värda en lyssning, oavsett om det råder karantän eller inte. Vilken räls och vilket spår som för oss vidare från dagens situation är långtifrån klart. Här kan vi bara agera för och hoppas på att smittspridningen och samhällsutvecklingen ska hamna i rätt spår igen.

▪ Erik Cardelús