De små, små detaljerna förstör det …

Varför blev ingenting som vi hade hoppats – eller tvärtom: vilken tur vi har haft med varandra!

Det är uppenbart, att slumpen haft ett finger med i spelet.

Skildringen av vad som avgör i livets olika skeenden, var och varför det tar en överraskande ’vändning’, i vad riktning det vara månde, det är en svår sak att fånga så att det angår någon annan än en själv. I det riktigt intressanta YouTube-inslaget Stars of Shtisel kan man avnjuta ett timslångt samtal mellan ett par av aktörerna från den uppmärksammande Netflix-serien, där inte minst lika sensible som klipske Michael Aloni reflekterar över fenomenet, att en berättelse om några ultraortodoxa familjeöden i Meae Shearim-kvartet i Jerusalem kan tala till en publik i – Hongkong!

Han kommer fram till, att det har med den omsorgsfullt genomförda berättelsen att göra, närgångenheten och närläsningen i förhållande till de avgörande ögonblicken, moments of impact som Channing Tatums äkta man i den förkrossande kärleksfilmen The vow (2012) säger. I samma ögonblick du kommer människorna inpå livet väcker de ditt intresse, det är vad samtliga spelare i den intagande serien vittnar om, som ingen av dem är religiöst uppfostrade utan stammar från sekulära hem med moderna vanor. Att delta i förverkligandet av det annorlunda har inte fått dem att döma det, fördöma det ännu mindre, det har däremot fått dem att förstå det, när de låtit sig berikas av det.

Det visar sig då, att bakom ett otal regelverk och föreskrifter för snart sagt dygnets alla timmar vandrar lika famlande individer som överallt annars i världen, med samma otillfredsställda behov, samma drömmar om det som hade kunnat vara, om man lyckats bringa hindren på fall – vilka de så måtte vara.

I Normala människor förhåller det sig precis tvärtom. I ett nutida irländskt samhälle går två unga människor, Marianne och Connell, i samma gymnasium och dras till varandra på ett otvetydigt sätt. Det finns en poängterad klasskillnad, i det Connells mamma är hemhjälp i Mariannes hem, men den är i det här fallet av underordnad betydelse. Det alltavgörande är deras ömsesidiga blyghet och ungdomliga brist på självförtroende. Vilket gör att Connell, som har så lätt att rodna, i ett avgörande ögonblick – moment of impact – hellre inviterar en annan flicka till avslutningsbalen än Marianne, helt enkelt för att inte avslöja i vilket intimt förhållande de står till varandra, vilket gör henne förkrossad och får henne att minnas skoltiden som ett hav av ständiga förödmjukelser.

Vidare, den gång när han står utan bostad och blygs att be om lov att få bo hos henne, sedan de återupptagit sitt förhållande på universitetet – vilket leder till ett felsteg från hennes sida hon egentligen inte önskat (hon hade inte velat något hellre än ha honom boende hos sig, anförtror hon honom senare), med vida konsekvenser. Det vibrerande ögonblick på bassängkanten, när han i sista ögonblicket avstår från att ställa frågan är ett av berättelsens allra oroligaste. Där man ville ha kastat sig in i handlingen i en barnslig förhoppning att kunna vända den på rätt köl, så ytterligt levande är Connells fatala osäkerhet framspelad! Men har man inte sagt A får man trots det säga ett dåligt B, vilket innebär att han valhänt berör möjligheten, att de kanske kommer att ’se andra’ när de nu måste vara ifrån varandra ett tag.

Ögonblicket när han borde friat till henne ger i stället tillfället att besudla deras djupa förälskelse. För den förödmjukade hjälper klasstillhörigheten då föga, snarare är det så, att den ytterligare förstärker Mariannes personliga svagheter och får henne att attraheras även av dess sexuella uttrycksformer, där hennes och Connells första kroppsliga närhet är skildrad med en känslighet i iakttagelsen av näst intill fullkomlig ömsesidighet. Det man i dag med ett mycket modestare ord bestämt sig för att kalla samtycke.

De två skådespelarna, Paul Mescal och Daisy Edgar-Jones, bidrar med sin intelligenta precision till att fullkomna bilden av en gemenskap som formligen slukar åskådaren. Man hypnotiseras av det som utspelar sig mellan två människor i färd med att förstå sig själva och varandra, en process där de oavbrutet slirar i de alldeles för överkänsliga valen. Halvtimmesavsnitten rinner i väg alldeles på egen hand, det bästa man kan göra är att ägna en hel dag åt serien, sex vakna timmar för att lära känna två individer utan och innan, två levande bevis för, att skådespelaryrket mer än allt annat vilar på intellektuell förmåga till fördjupad förståelse för det som inte bara är en själv.

Som Shtisels Michael Aloni säger om sig själv:

– You might not believe it, but I was once smart!