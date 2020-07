Om min vithet

Per Aage Brandt (f. 1944) är professor em. vid Case Western Reserve University i Cleveland, Ohio, numera bosatt i Frankrike. Thèse d’Etat från Sorbonne 1987. Grundare av Center for Semiotik vid Aarhus Universitet och av tidsskriften Cognitive Semiotics. Hans ämneområde omfatter kognitiv och strukturell semantik og semiotik, grammatik, poetik, diskursanalys, musikteori, dynamisk topologi, fenomenologi og vetenskapsfilosofi. Även aktiv som översättare, poet og jazzmusiker.

Senaste CD: Souffles nordiques, senaste lyriksamling: Lorem Ipsum Dolor Sit (utkommer okt. 2020), senaste essäsamling: The Music of Meaning (2019) och Signs, Mind and meaning (2020).