Konst i kubik på Hisingen

Den kreativa entusiasmen jäser på Vårväderstorget på Hisingen när fyra konstnärer är i full färd med att gestalta ett 400-årsfirande regnigt Göteborg i strålande solsken. 4 juni ska de fyra kuberna à 3x3x3 meter stå klara att presenteras för en invigningspublik för att leva vidare endast som film.

Det är svårt att förknippa den verksamhet jag möter vid mitt premiärbesök på platsen med de rubriker som brukar förknippas med Vårväderstorget. Det är dag två för detta konstprojekt. Solen strålar, barn stojar i lekparken och passerar då och då med förtjusta utrop det strilande artificiella regnet som är ledmotivet i det pågående konstprojektet Air 4×400. Livet i övrigt på det generöst tilltagna torget med sina butiker tycks befinna sig i en sorts siestatillstånd. Intresset från vuxenvärlden om vad som pågår i utkanten tycks ännu inte riktigt väckt så här andra av de fem dagar då konstnärerna skall genomföra sina idéer.

De fyra konstnärer som tagits ut att representera Göteborg i detta samarbete mellan fyra kommuner, som 400-årsjubilerar år 2021, är i full gång. Skulptören Odysseas Pappas, som representerar Borås, bearbetar eftertänksamt sin skulptur i olikfärgat tegel. Han fick 2018 Bohusläns stenstipendium ett par år efter det han flyttat från Grekland till Sverige. Piteå representeras av bildkonstnären Amanda Mendiant, Luleå av dansaren Jenny Schinkler, som säger sig vilja utforska det eviga kretsloppet och vattnets inneboende skönhet. Göteborg representeras av Johan Björklund, jazzmusiker, kompositör, m.m som gjort sig känd som drivkraft i olika musikgrupper och sitt intresse för elektroniskt musikskapande och att göra musik med icke traditionella instrument eller annat som alstrar ljud. Han har laddat sin kub med diverse metallkärl som tydligen ska få funktion som slagverk i någon form. Den vetgirige lär få veta på fredag.

Hur Piteå med tema ”snö” tidigare i år fullbordade sin del av projektet finns att se digitalt. Luleå med tema ”stål” och Borås med tema ”textil” förverkligar sina residens i höst.

Producent på Göteborg & Co för 400-årsjubileet är Jessica Winnberg och hon förklarar tankarna bakom Göteborgs del av residensprojektet på tema regn:

– Vi gjorde en workshop med vår unga referensgrupp ”Power to the youth” för att tillsammans bestämma var vi skulle placera det konstnärliga utbytet. En av medlemmarna i gruppen förslog Vårväderstorget, med motiveringen att Biskopsgården behöver nya historier och uppmärksamhet som kan inspirera till att upptäcka nya sidor av stadsdelen.

Frågan är nu hur regn kan tolkas genom dans, musik, bildkonst och skulptering?

– Det är ju det som ska bli så spännande att få se, att det just är en spridning i uttrycksform hos konstnärerna. Jag tror att resultaten kommer att bli fyra olika och spännande konstverk, säger processledare Maria Mebius-Schröder.

Ja, den som beger sig till Vårväderstorget denna vecka och senast fredag 4/6 kl 17 får se. För efter det monteras allt ner igen och lever vidare endast som film.

▪ Britt Nordberg