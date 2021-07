Friskt vågat hälften vunnet heter ordspråket. När den lilla bohuslänska ön Åstol skall etablera sig på teaterkartan är nog mer än så vunnet. För det gäller att också ha tumme med vädrets makter. Av Ellen Mattsons dramatisering från 1996 av Emilie Flygare Carléns roman Rosen på Tistelön från 1842 har ett stramt ödesdrama blivit ett yvigt bygdespel med en del av den charm som ett amatörteatersällskap förmår åstadkomma med professionell ledning av regi och musik.

Senast jag upplevde teater under bar himmel var 2019, då det i Stallebrottet på Bohus Malmön gavs en Tartuffe i musikalversion. Därefter har pandemin satt stopp för dylika äventyr. Men i år är det fritt fram för dem som vågat satsa så stort i ännu så ovissa tider. Till de modiga hör nysatsningen på att placera ännu en ö på teaterkartan, alltså lilla Åstol, dit jag begav mig, nyfiken på vad denna modiga nybildade teaterförening åstadkommit av den geniala dramatiseringen av Rosen på Tistelön, signerad Ellen Mattson. Författaren och akademiledamoten är själv i publiken denna den fjärde föreställningen som kunnat ske under molnfri himmel med god sikt mot Marstrand med sin karaktäristiska fästningssilhuett. Det för tankarna till hennes senast utkomna roman, Tornet och fåglarna, som utspelar sig just där. En ny roman kommer i september får vi veta. Men något mer verk för teater har det inte blivit trots den lyckade debuten. Det samtal hon skulle delta i senare på kvällen hade jag ingen möjlighet att invänta, men jag hann ändå förstå att hon var nöjd med vad hon såg på de fyra platser som spelet förflyttar sig utmed, med allt vad det innebär av att inte minst anpassa ljudet efter omständigheterna.

Det visar sig sen inte heller lätt att genast uppfatta vem som pratar eller riktigt var i handlingen vi befinner oss. Den som inte läst romanen eller inte har den i färskt minne, bör dock inte besväras. Bäst är att se denna lätt yviga skildring som något helt fristående av bygdespelskaraktär.

Romanens hemvist heter ju Tistelön, karg och ogästvänlig, ökänd för att bebos av smugglare. Om det nu skulle kunna vara Åstol som åsyftas i romanen så skiljer sig romanens och dagens idylliska och välbesökta ö stort åt. Historien har här dessutom bakats in i en ramberättelse med små folkliga scener som tänks skildra livet på Åstol under 1950-talet. Något som jag finner tjäna mer som lockelse till en lokalt förankrad publik än som värdefullt tillskott. Ensemblen, som till stor del består av teaterelever från Sinclairskolan i Uddevalla, amatörskådespelare från ön och ett par etablerade skådespelare, går in och ut ur roller som sentida ortsbor och karaktärer i dramat drygt hundra år tidigare.

Det hela introduceras redan i hamnen, där publiken får var sin fällstol att bära med sig, först till en liten trädgård i det mest tättbebyggda området på ön. Där utspelar sig ett familjärt samtal som landar i att romanen Rosen på Tistelön kommer på tal. Även ett missljud från högtalarna lär ska vittna om svårigheterna att hitta rätt inställning på radiokanaler vid denna tid.

Nästa scen utspelar sig vid den s k Åledammen, där kvinnor som också återkommer i form av en kör, illustrerar tvättvillkoren i mitten på förra seklet. På berget bortom dammen får vi ett första möte med far och son Haraldsson (Collan Stiger och Otto Reimers) med stöldgods som ska gömmas och grälandes om vems gevärskula det var som träffat. Båda har såväl kroppslig pondus som kraftiga röster att direkt förankra sig hos publiken trots avståndet till denna landskapets egen scen. Väl gestaltad är också yngste sonen Anton (Viktor Sandell), som figurerar i periferin liksom dansande fram på klipporna. Klädd i tunn, ljus långkjol och tjock grå tröja gestaltar han sin roll som mellanting mellan barnet och gycklaren, belagd med munkavle som han är angående det mord som han bevittnat och som hela handlingen är fastkedjad vid.

De tydliga likheter med antikt drama och Shakespeares Romeo och Julia som jag fann i den ursprungliga uppsättningen av pjäsen är här inte alls lika markanta.

Huvuddelen av handlingen utspelar sig på den s k Heden med en bergskam som skapar fantastiska silhuetter mot havet och Marstrandsön. Ön svarar ju själv för det scenografiska. I centrum för handlingen står två kärlekspar, dels Erika (Ina Jonsved) och Birger Haraldsson men än mer husets unga dotter Gabriella (Isabelle Paulsson) och jaktlöjtnanten Arvid Arnman (Elias Sjöstrand), båda ovetandes om det brott som Gabriellas far och bror gjort sig skyldiga till. Det omedelbara tycke som uppstår mellan dessa två ungdomar från två fiendefamiljer leder fram till total familjekatastrof, sedan allt uppdagats, något som här blir rätt otydligt förklarat.

Stor omsorg har lagts ner på att skapa tidstrogna kläder och regissören Pia Edlund, som med stort mod dragit igång detta projekt, kan nog dra åt sig förtjänsten att spelet drivs av lust till teatern och vilja att berätta en historia inför en teatersugen publik. I denna föreställning fick hon dessutom ersätta Cajsa Stina Forsberg som berättaren Fina, som, med håret fullt av papiljotter som en tidsmarkör för 1950-talet, ledsagar föreställningen. Med stort intresse följer jag den vagn med all ljudutrustning som framförs av musikern Örjan Carlsson, som med god känsla för handlingen skapat ett antal musikaliska inslag som vävts in spelet och som ibland framförs av honom själv på olika instrument, ibland som kommenterande visor liknande skillingtryck.

Vi i publiken, som följer dramat med landskapet och vädret som scenografi välsignar dagens bris som varken är störande för ljudet eller förgörande av solens strålar. Hela spelet, som närmar sig fyra timmar i tid, är förstås väldigt väderberoende. Något skydd för regn finns varken för aktörer eller publik, så vid ihållande regn blir det att ställa in. Man kan ju hoppas att det regn, som så väl behövs, faller på spelfria dagar.

▪ Britt Nordberg