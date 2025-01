Brandfackla i nativitetsfrågan

Det går inte att påstå att konstnärsduon Karl & Carl väjer för mänsklighetens svåra filosofiska frågor. ”Redan de gamla grekerna” är ett slitet uttryck men det tycks hålla också för den fråga som undersöks i utställningen ”En sista människa” på tema antinatalism. En fråga för planeten, människan och klimatet så obekväm tydligen att den sällan om ens någonsin blir ämne för öppen debatt. För vad skulle hända om allt fler slutade producera barn?

I början av 1800-talet var jordens befolkning ca 1 miljard. Nu är den 8 miljarder och ser ut att fortsätta öka trots försök med barnbegränsning i allt fler länder. Men när nativitet diskuteras på politisk nivå hörs, som nu i Sverige och även andra länder, en oro över negativa födslotal och försök görs, som generösa barnbidrag, att stimulera barnafödande. Så nog är en brandfackla kastad i och med Karl Hedins och Björn Carl Perborgs aktuella utställning i Galleri Konstepidemin i Göteborg om ”frivillig barnlöshet eller föreställningen att det bästa för planeten och mänskligheten vore om människan slutade skaffa barn” för att minimera lidandet.

Konstnärsduon påpekar att vi ”befinner oss mitt i en radikal normförskjutning när det kommer till reproduktion”. Det är heller inte första gången som de uppmärksammar människans relation till planeten, universum, livet och döden som t ex i utställningen ”Ännu inget svar från tystnaden” på Galleri Box hösten 2020. Efter den har de strävat mot en fördjupning och avgränsning av frågan. Som källor hänvisar de till namnkunniga (manliga) filosofer, faktiskt också till Nya Testamentet, där inte minst Jesus som i Lukas evangelium kapitel 23:29 på sin väg till Golgata skall ha sagt: ”Ty se den tid skall komma då man skall säga: Saliga äro de ofruktsamma, de moderliv som ännu inte har fött….”

En video presenterar tre nutida filosofer, Matti Häyry, Roland Paulsen, som skriver inlägg i DN på tema ”vi har det så bra och ändå mår vi så dåligt”, samt den belgiske filosofen, författaren och aktivisten Théophile de Giraud, som sägs ha givit upphov till just termen ”antinatalism” och bland annat skrivit boken The Childfree Christ – antinatalism in early christianity”.

Ingen tvekan om att det ligger oerhört mycket arbete bakom den här utställningen i blandade tekniker, skulptur, animationer, artefakter och inte minst vittnar om ett noggrant studie av kristendomens bibel.

Först en video i entrén där de två konstnärerna presenterar utställningen och dess budskap. Runt hörnet i Stora rummet demonstrerar de en egengjord ”Pregnancy simulator”, en sorts dräkt som ska illustrera hur en kropps former förändras med ett 30 veckors foster i sig.

Som en direkt antites till frågan om att rädda världen genom att sluta föda barn visas i det inre rummet en videoinstallation om en ung kvinna, Kristina Öztürk, som lever upp till en dröm om att ha 100 barn när hon är 30 år och när filmen gjorts nått med hjälp av surrogatmödrar, upp till ett 20-tal som omhändertas av ett stort antal anställda barnskötare. Uppgifter om detta extrema fall sägs komma från en brittisk tidning.

I det så kallade Innersta rummet visas på en av väggarna en imponerande animation med horder av små människofigurer som, fritt tolkat, tycks rusa mot avgrunden.

Det är en utställning som kräver besökarens tid och intresse för att tillgodogöra sig innehållet, som de bibliska texterna som presenteras i en sexkantsmonter i trä eller ingår i de korta animerade filmer som är präglade av konstnärernas underfundiga humor, fantasi, illustrationsförmåga för att uppmärksamma ett problem utan att själva egentligen redogöra ett eget ställningstagande utan snarare provocera fram besökarnas reaktioner, som i sin tur kan sätta igång intressanta samtal.

▪ Britt Nordberg