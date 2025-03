En balansgång mellan tragik och komik

Skaparen av Mary and Max är tillbaka med ännu en stop motion-animerad film, och ännu en gång levererar han, med råge!

Grace Pudel har precis förlorat en nära vän, och sätter sig ner för att reflektera kring och berätta om sitt livsöde för den vän hon fortfarande har kvar: en snigel. Vi får följa Grace ända från när hennes liv började, när hon delade livmoder med sin tvillingbror. Vi får se uppväxten hos den smått excentriske, ensamstående pappan och, efter dennes för tidiga bortgång, en minst lika excentrisk fosterfamilj. Graces väg genom livet är långtifrån rak, och vart hon än vänder sig i världen står hon ut som en udda fågel, men hon finner tröst hos sina sniglar och alla de snigelrelaterade prylar hon samlar på sig.

Likt Mary and Max handlar även Memoir of a Snail om en person som inte riktigt passar in någonstans, men som blir vän med personer som är minst lika stora kufar som hon själv. Det finns ett visst tragikomiskt vemod som genomsyrar hela berättelsen och som återspeglas konkret i den lerfigur som gestaltar Grace, vars barnsliga leende kontrasteras, eller snarare kompletteras, med sorgsna ögon på ett sätt som inte känns det minsta paradoxalt. Man vet sällan om man ska skratta eller gråta, och när man gråter är det oklart om det är tårar av glädje eller av sorg. Det är svårt att inte ömma för den stackars Grace när hon gör sitt bästa för att klara av livets utmaningar, och Adam Elliot lyckas balansera på gränsen mellan tragik och komik utan att gå över den åt endera hållet; filmen blir aldrig så tragisk att det blir melodramatiskt eller för smärtsamt, men aldrig så komisk att man tappar sympatin för Grace eller slutar ta hennes motgångar på allvar.

Elliot undviker också att skapa den sortens framgångshistoria som filmen oundvikligen hade blivit om den gjorts i Hollywood. Grace har sin beskärda del av framgångar i livet, men de balanseras med en minst lika stor andel motgångar. Det här är inte en berättelse om hur en underdog trotsar alla hinder och förverkligar sina drömmar. Det är en hjärtskärande berättelse om en outsider vars största seger är att hon inte ger upp.

▪ Martin Ricksand