Slagkraftig spänning

Nagelbitande spänning från början till slut, med en komisk skildring av två extremer.

Perfidia (Teyana Taylor) och Bob (Leonardo DiCaprio) är med i en revolutionär grupp vars medlemmar tycker att man måste vara handlingskraftig om den där revolutionen ska infinna sig någon gång, och tvekar inte att frita människor från flyktingläger eller spränga offentliga byggnader för att skynda på processen lite. Efter att Perfidia blivit arresterad av den hårdnackade översten Lockjaw flyr Bob med deras nyfödda dotter och startar ett nytt liv. Efter 16 år har överste Lockjaw lokaliserat även Bob, och leder en insatsstyrka för att få tag på såväl honom som hans dotter.

Trots sin speltid på nästan tre timmar så känns One Battle after Another sällan långtråkig. Introduktionen består av flera revolutionära operationer, och efter en kort sekvens som visar hur Bob och hans dotter etablerat i en ny stad sig börjar en lång jakt som inte slutar förrän filmen gör det. Det blir inte många andningspauser, samtidigt som detta inte blir för utmattande; det känns mer som ett maratonlopp i lagom tempo.

Det som kan diskuteras lite mer är skildringen av de två sidorna i konflikten. På ena sidan finns Lockjaw, som tidigt bjuds in i en überrasistisk hemlig förening som sätter bevarandet av vithet högt upp på prioriteringslistan (ett inträdeskrav är att enbart ha haft romantiska relationer med vita). På andra sidan har vi en revolutionära vänstergruppen, som ser våld och förstörelse som ett legitimt medel för att bekämpa allt de ser som imperialistiskt och totalitärt. Dessa extrema illustrationer av de två grupperna känns som en lite för träffsäker illustration av den polarisering som råder i USA, och som inte verkar avta. Samtidigt bör man kanske se dessa karikatyrer som just detta: medvetet överdrivna bilder som visar på var respektive grupp riskerar att hamna om de fortsätter i samma riktning, samt hur destruktivt det blir för alla inblandade om de gör det. Oavsett vilket så förblir One Battle after Another en mycket spännande (och alltför aktuell) berättelse.

▪ Martin Ricksand