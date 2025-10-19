Ett av Skandinaviens mest namnkunniga konstgallerier, Wetterling Gallery, med aktuella utställningar i Göteborg, Nathalia Edenmont, och Stockholm, Larry Poons, har i dagarna fått beskedet att hans drygt 40-åriga era i Kungsträdgården kan vara slut hösten 2026. Ett sorgebesked inte bara för honom utan också för alla med intresse för aktuell internationell samtidskonst mitt i huvudstadens centrum.

Edenmont och Larry Poons kan sägas vara signifikativa för Wetterlings val av konstnärer i en blandning av svensk och internationell samtidskonst, där Edenmont, bosatt i Stockholm, har visats kontinuerligt medan Larry Poons, bosatt i New York, med en oändlig mängd utställningar bakom sig världen över, nu visas för första gången av Galleri Wetterling. Larry Poons betraktas som en av sin generations mest signifikativa samtida konstnärer med ett måleri som utvecklats från ett prickmåleri med optisk precision till dynamiska färgäventyr som med tiden positionerat honom som en mästare av abstrakt måleri, som finns representerat i ledande museers samlingar världen över.

Nu har det blivit en stor nyhet med början i allehanda Stockholmsbaserade medier, däribland DN, DI och Konstguiden och nu också Facebook att Galleri Wetterling hotas försvinna från sin adress i Kungsträdgården. Det som startade 1984 och som utgjort en oas i stadens centrum kan tvingas bort hösten 2026 på grund av att huset ska renoveras. Meningen var att galleriet skulle kunna återvända efter det, men nu visar det sig att Riksdagen som äger fastigheten sagt upp kontraktet med Wetterling för att justitieombudsmannen behöver större lokaler. Men, som Björn Wetterling uttrycker det, så har det varit galleri på den här platsen sedan 40-talet. Lokaler för kontor finns det hur mycket som helst, men inte för konst. ”Vi fyller en viktig kulturell funktion i Stockholm och visar internationell konst. Att man istället väljer att göra en fin ingång åt JO säger något om synen på kultur”.

De senare åren har Wetterling utökat sin verksamhet genom att då och då återkomma till Göteborg, till rötterna som han uttrycker det, där han en gång började 1978, genom att hyra in sig i för tillfället tomma affärslokaler på Avenyn. Den nuvarande visar sig också lämpa sig väl för den pågående utställningen.

Att 78-årige Björn Wetterling inte har en tanke på att ”pensionera” sig uttryckte han i samband med utställningen där. ”Jag kommer att fortsätta så länge jag lever”, blev svaret på min fråga, innan det senaste beskedet om galleriet i Stockholm var offentligt.

På Avenyn kan man nu ta del av Nathalia Edenmonts tvärkast från färgrik fotokonst med människor, djur och växter som återkommande motiv till massiva äggformade skulpturer i bland annat den högt värderade vita Statuario-marmorn från Carrara. Det verk, Out of fertile summer sun, som min blick först drogs till på själva vernissagedagen, mitt i det avlånga rummet, var en skulptur, liknande ett uppförstorat dramatiskt kraschat ägg med en liten oskadd äggformad skulptur i sitt inre, allt utfört i kritvit Statuario-marmor, vilande på ett stycke blodröd bas av sydafrikansk jaspis, en konstellation med stark symbolladdning. Verket försvann dock strax efter vernissagedagen, då det köpts på villkor att kunna levereras direkt. Något som Björn Wetterling förklarar inte hör till vanligheterna, när jag återkommer några dagar senare och saknar det.

Äggmotivet går igen i form av fotokonst runt väggarna. Det var ju som sådan detta tema först uppstod genom en kontakt Edenmont fått med en uppfödare av strutsägg. När han hörde hennes historia, sorgen över beskedet att hon var ofruktsam, började han skicka henne mängder av obefruktade, otjänliga strutsägg som hon efterhand började knäcka med händerna på olika sätt, rengöra och använda som motiv. Från de stora fotografierna föddes vidare idén att likt en Brancusi uppnå den perfekta skönheten och skapa äggformade skulpturer i marmor med påföljd att hon sökte sig till det område i Italien, Carrara, där den finaste marmorn bryts. Det gällde först att få tillstånd att låta bryta där och det tog sin tid. I samband med denna process har hon bott på hotell i området långa tider för att sedan också låta bryta och bearbeta marmorn och förklarade på vernissagedagen i Göteborg att man nu kommit så långt in i berget till där stenen är som allra vitast.

Förutom skulpturer i denna vita marmor visas bland annat också ett verk i svart marmor från Belgien och ett i vit onyx från Mexico, båda helt släta och samtliga stoltserande på en bas av sydafrikansk Jaspis.

De två vita upp till två meter höga skulpturerna som fanns med på utställningen i våras i Stockholm och sedan dess fått nya ägare var placerade utanför entrén och vilade på en bas av svart labradorit, en sten som likt jaspis, sägs utvald för påstådda egenskaper som att stärka livskrafterna och hålla negativa energier borta.

I utställningen i Göteborg ingår vidare ett antal verk från Edenmonts tidigare produktioner av stora fotoporträtt av kvinnor med drag av klassiskt måleri överdådigt iklädda voluminösa dräkter formade av drivor av frukter, höstlöv eller blommor, omöjliga förstås att röra sig i.

Den påkostade katalog som gjorts till utställningarna Out of body, som ursprungligen visades på Nancy Hoffman Gallery i New York har förutom bilder av konstnären själv en intressant text av Dr Jean Wainwright, professor i samtidskonst och fotografi i London, specialist på Andy Warhol. I den analyseras en del av verken och den avslutar med att Edenmont snarare förmedlar hopp än förtvivlan, varpå hon påminner om den grekiska legenden om Minotaurus i sin underjordiska labyrint på Kreta och tolkar Edenmonts äggprojekt som att det blivit en väg för henne att ”Kill the monster”, att likt Teseus ledas ut ur grottan och sitt förflutna med hjälp av en gyllene tråd och skapa något nytt och levande.

Galleristen Björn Wetterling själv förklarar hur han ska ta sig ur sin situation genom att lägga all energi på att lösa gallerifrågan i Stockholm.

– Självklart vill vi hitta nya lokaler, men det är inte lätt att hitta något som är likvärdigt. Nu har vi ett fantastiskt läge men att lägga ner är inte ett alternativ.

Efter pågående separatutställningar avslutas hösten med samlingsutställningar i både Stockholm och Göteborg.

▪ Britt Nordberg