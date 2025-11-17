Mången springande punkt

Ännu en gång har man filmatiserat Stephen Kings bok Den flyende mannen, dock utan att nå samma underhållningsvärde som den tidigare filmatiseringen.

Ben Richards (Glen Powell) har det tufft: han bor i den fattiga delen av stan med sin fru och deras sjuka dotter. Eftersom han har svartlistats på arbetsmarknaden och frugans pengar från jobbet som strippa inte räcker till medicin åt dottern, så söker han in till, och blir accepterad att delta i, det våldsammaste programmet på TV: The Running Man. Deltagarna blir jagade av ett gäng jägare under trettio dagar, och de vinner mer pengar ju längre de överlever och ju fler poliser och så kallade jägare de lyckas döda. Ingen har överlevt ända till slutet, men det ser ut som att Ben kan ändra på detta.

Det är inte första gången Stephen Kings bok Den flyende mannen filmatiseras. Första gången var redan på 80-talet, då med Arnold Schwarzenegger i huvudrollen. Den versionen var gjord i samma lättsamma anda som många andra actionfilmer med Arnie från den tiden, vilket den tjänade på; den var överdriven, men i och med att den gjordes med glimten i ögat blev det någorlunda underhållande. Denna version är också överdriven, men inte i positiv bemärkelse. När Ben står med sin sjuka, hostande dotter på chefens kontor och kräver ett jobb känns det snarare löjligt och parodiskt, för att inte tala om när han vid ett senare tillfälle blir spöad av en väktare för att han hjälper en sjuk man som ramlat att ställa sig upp

Överdrifterna fortsätter sedan att hagla under spelets gång, när satiren gör sig mer påtaglig. Kritiken av underhållningsvåld och hur det används för att distrahera folket från att se och organisera sig mot samhällets verkliga bovar (läs: alla med fast och hög inkomst) börjar kännas förlegad vid det här laget. Det futuristiska kontrollsamhället och dess metoder för att hålla koll på och ljuga för befolkningen blir så konspiratoriskt att även det liknar mer en parodi av det man försöker kritisera. Det The Running Man eftersträvar har gjorts förut, och det har gjorts bättre.

▪ Martin Ricksand