Supersugen möter The Purge

One Night Only är en satirisk romantisk komedi, som tyvärr brister vad gäller satiren, romantiken, och komedin.

Sedan tre år gäller en ny lag i USA: det är förbjudet att ha sex innan äktenskapet. Farbror staten håller noga koll på sina invånare, och sitter inte en ring på fingret när man hoppar i säng med någon blir man straffad. Det finns emellertid ett undantag: en natt om året är det fritt fram för singlar att ge efter för sina lustar. Pizzabagaren Owen har sett fram emot att tillbringa en het natt med sin flickvän, men denne säger i sista minuten att hon istället vill vara med en snygg granne. Medan han letar efter en ersättare för flickvännen springer han konstant på sångerskan Allie, som också försöker hitta någon som fortfarande är ledig för lite utomäktenskapliga aktiviteter.

One Night Only har onekligen en mycket intressant premiss. Den känns som en kombination av Supersugen – med sitt fokus på personer som desperat försöker få ihop det med någon innan gryningen – och The Purge, med sin gimmick om att en natt om året gäller ”anything goes”. I den kombinationen finns alltså två tydliga riktningar som handlingen kan gå: romantisk komik eller samhällssatir. Dessvärre blir One Night Only en besvikelse i båda avseenden. Den är lite smårolig, men har inga scener värda gapskratt, och kemin mellan protagonisterna lämnar en del att önska.

Satiren hade i sin tur kunnat gå i ytterligare två riktningar – varna för totalitära makters kontroll över folket, alternativt driva med befolkningens sexfixering och ytliga hookup-kultur – men filmen känns otydlig i detta avseendet, på gränsen till motsägelsefull. En del karaktärer protesterar mot lagen på ett sätt som verkar bjuda in till antipati mot sexförbudet, men även om det finns en tydlig intention att man ska ta dessa karaktärers sida så ges inga goda skäl till varför. I ett nyhetsreportage i filmens inledning förklaras det bland annat att såväl oönskade graviditeter som könssjukdomar är på en rekordlåg nivå. De som protesterar mot lagen ger inga goda skäl till vad som skulle vara negativt med lagen, utom att de personligen inte tycker om den. De framstår därmed inte som sympatiska underdogs som kämpar mot en orättvis överhet, utan påminner mer om omogna barn som gnäller över att de får grönsaker istället för glass till middag.

Och Owen och Allies gemensamma öde? Det kan man gissa sig till, om man har sett åtminstone en romantisk komedi tidigare. Förutsägbarheten vad gäller målet hade dock inte varit störande, om det inte vore för att resan dit inte är så engagerande.

▪ Martin Ricksand