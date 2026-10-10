Brokig och rolig förortsporträttering

Angereds Teater har genomgått en del faser sedan den grundades 1978 med en dundrande succé som Dario Fo-farsen ”Vi betalar inte…..” av en grupp utbrytare från Göteborgs Stadsteater med ambition att föra teatern ut till förorten och en publik som aldrig sågs på Götaplatsen. Trots titeln på den nu aktuella uppsättningen, Don’t look back in Angered, är det svårt att inte göra just det. Särskilt som den refererar till en 20 år äldre förebild.

Men vad ska man väl förvänta sig av en dramatiker som ligger bakom en pjäs som Bröderna Mozart? Nu har Kristian Hallberg skapat ett slags brokig dokumentär utifrån ett koncept som nuvarande Dramaten-chefen Mattias Andersson iscensatte på Angereds Teater för 20 år sedan, The Mental States of Gothenburg. På Dramaten följdes den upp av en motsvarande intervjubaserad föreställning men då omfattande hela landet, The Mental States of Sweden.

Nu handlar det om ett mindre men omtalat, stundom baktalat, hörn av Sverige, nordöstra Göteborg, som haft stor betydelse för att kunna härbärgera allt fler arbetsplatsinvandrare och flyktingar och nu får sig speglat i sexton intervjuer gjorda med invånare som bor, bott eller verkat i områden som Hjällbo, Hammarkullen, Lövgärdet, Gårdsten och förstås Angered, den kanske mest namnkunniga delen med rykten och fördomar om sig att vara ett särskilt farligt och vapenberikat område, till och med i skolan. Något som framkommer av en av de intervjuade på väg att flytta just dit. Här dyker också problemet med hedersnormer upp, pappa-dotter-relationer och hur olika två systrar kunde forma sina liv utifrån egenskaper som förnuft respektive känsla, om sånt som ”höra hemma”, att den syster som satsat på politik tyckte lättare bli ”svensk” i Bryssel: Och så detta avgörande konstaterande, att det är skillnad mellan samtal och förhör.

Det är med stolthet, humor och kraftfulla berättelser som en efter en i ensemblen tolkar de olika intervjuer som gjorts. Ett par av skådespelarna, suveränerna Ramtin Parvaneh och Sofia Pekkari, var med redan för 20 år sedan i The Mental States of Gothenburg. Den i Grekland m m skolade skådespelaren Eleftheria Gerofoka kan hämta ur egen erfarenhet av sitt första möte med Angereds Teater, som den teater som gav henne som nykommen i landet en plattform att landa på och arbeta sig vidare från. Ett par praktikanter från Teaterhögskolan i Malmö, Aleksandra Gazibaraic och Seth Manteus, bådar gott för framtiden med sina stringenta symbolfyllda, härligt humoristiska karaktärer av frigörelse, fredsivran och kämparanda. Till helheten bidrar den fenomenala musikern Kristina Issa med sin tonkonst.

Då och då singlar ett litet stycke levande skog ner på scenen likt en förmodad påminnelse om det landskap som fått ge vika för människors boningar. Publiken, som till denna föreställning kom från en musikskola på Hisingen, svarade med stående applåder.

På väg till spårvagnen åter mot stadens centrum frestar än en gång det rika grönsakstorg som utöver teatern blivit mitt signum av och lockelse till det mångkulturella Angered.

▪ Britt Nordberg