Domprosten Stefan Hiller gjorde en minnesvärd avslutning på sin tid som domprost i Göteborgs domkyrkopastorat när han framträdde som berättare i den hyllningskonsert som gavs i Johannebergskyrkan för att fira den tyske poeten och vissångaren Wolf Biermanns 90-årsdag i ett arrangemang av körledaren Gunnar Eriksson och pianisten Stefan Forsén och hela tre körer.

Det var under sin tid som kyrkoherde i Ljungskile som Stefan Hiller blev presenterad för Wolf Biermann av Gunnar Eriksson, som länge haft ett samarbete med den kontroversielle tyske diktaren och musikern och flera gånger initierat hans framträdande på svenska scener, varav jag har minnen från två, Göteborgs konserthus och Forshälla kyrka i Ljungskile, där Stefan Hiller varit kyrkoherde en period.

Nu tjänade Hiller som engagerad ciceron och tryfferade den utvalda repertoaren av Biermanns sånger med glimtar ur Biermanns liv som så starkt präglats av den politiska situationen i det Tyskland som en period var delat i två, Öst och Väst. En del material lär ha varit hämtat ur den självbiografi, Warte Nicht auf besser Zeiten!, som kom ut lagom till hans 80-årsdag och beskrivs som djupt personlig och sträcker sig över åtta tyska decennier.

Biermann, född i Hamburg, valde i ungdomen att fly det Tyskland vars nazism dödat hans far som varande både jude och kommunist. Hans tro på det kommunistiska Östtyskland DDR, som blivit resultatet efter andra världskriget, fick honom att flytta dit, kom att studera vid Humboldtuniversitetet i Berlin och börja skriva dikter och visor och 1961 grunda Berliner Arbeiter-Theater i Östberlin. Efterhand kom dock stalintidens terror i Sovjet i dagern, vilket gjorde att Biermann kom i direkt konflikt med den östtyska regimen och uteslöts ur kommunistpartiet. Från 1965 var han förbjuden att uppträde offentligt. Följden blev att hans verk spreds över den ”fria” världen i sällskap med Biermanns valspråk, ”Grip din frihet eller så viill den aldrig komma”. Ett utresetillstånd för en konsertresa i Västtyskland 1976 med början i Köln resulterade i att Biermann blev fråntagen sitt medborgarskap (Ausbürgerung) och förbjuden att återvända hem. Sedan dess bor han i sin födelsestad Hamburg.

I Hamburg gav sig Biermanns storhet till känna med råge den 3 november, när man där firade hans kommande 90-årsdag med en jättekonsert i det knappt tioåriga, mångomskrivna konserthuset Elbphilharmonie, som inledning på en jubileumsturné under rubriken Warte Nicht auf Bessre Zeiten (Vänta inte på bättre tider) med gästartister som Campino och Kuddel från Die Toten Hosen, ett punkband från Düsseldorf och ett av få tyskspråkiga 1980-talsband som har behållit sin popularitet och dessutom lyckats med en internationell karriär. Det var ett evenemang som Gunnar Eriksson varit inbjuden till men valt att i stället arrangera denna konsert i Göteborg på Biermanns verkliga födelsedag den 15 november.

Det blev också en verkligt fin musikalisk hyllningskonsert om än i mindre format än i det jättelika konserthuset i Hamburg. Hela evenemanget i Johannebergskyrkan gick, som också vid tidigare Biermann-konserter, under rubriken Uppmuntran efter den kanske mest kända av Biermanns sånger och som också varit rubrik till denna konsert, där han av naturliga skäl inte själv var personligen på plats. Den stora Johannebergskyrkan var ändock så när som fylld av en trogen publik som fick en liten återblick inte bara i Wolf Biermanns sångskatt utan också i hans och hans familjs historia med tre körer som omväxlande, på tyska eller i svensk översättning, framförde valda sånger i arrangemang av körledaren Gunnar Eriksson med Göteborgs Kammarkör och Rilkeensemblen och ett tillskott av en ungdomskör, Hvitfeldska kammarkören, under ledning av Susanne Ende. Mot slutet förenades alla tre körerna just i sången Uppmuntran, i svensk översättning av C Lundberg/P O Enquist, ledda med sedvanlig minimalistisk motorik av Gunnar Eriksson med Biermanns musik fint tolkad på piano av Stefan Forssén. Det blev, som det kändes, en historisk och värdig hyllning från en 90-åring till en annan för mångårigt samarbete.

Och om nu domprosten Stefan Hiller nu blivit entledigad från sitt uppdrag så bidrog han ändå till en minnesvärd konsert som avslut på sitt kyrkliga uppdrag i Göteborg.

▪ Britt Nordberg