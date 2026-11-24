Det började med att jag ville skriva några informella rader om Marit Kaplas enastående nya bok Barnsäng, den första hon skrivit själv sedan succén Osebol. Men så råkade läsningen sammanfalla med ett samtal med en av mina forna doktorander, Leila El-Alti, numera lektor och etikansvarig vid Edinburgh Napier-universitetets vårdutbildningar. Hon har börjat intressera sig för kritiska frågeställningar om de värderingar som omgärdar kulturen kring graviditet och barnafödande, i synnerhet den smått dogmatiska kult som odlas kring ett föregivet naturligt barnafödande – men även det bioetiska studiet av vad som kommit att kallas obstetriskt tvång, och har startat en blogg i ämnet, parallellt med forskningen.

Barnsäng är, precis som Osebol, dokumentär och baserad på en journalistisk metod för att samla in ett empiriskt grundmaterial som sedan bearbetats litterärt. Även här gestaltas och skildras ett skeende av personlig betydelse för författaren med hjälp av en kör av röster. Men i övrigt är det mycket som är annorlunda. Visst finns här de poetiskt brutna raderna när intervjuer återges. Men detta blandas med sekvenser som är mer av dialog, liksom sakligt korthuggna journalutdrag, författarens egna dagboksnoteringar och minnesbilder – eller reflektioner över vad som sagts och att minnesbilder saknas av något som bevisligen skett.

Den lyriska ton av lätt nostalgisk elegi över ett svunnet Sverige som gav Osebol sin själ saknas här nästan helt. Den stämningen är till stora delar utbytt mot torr saklighet, (ibland med möda) behärskad distans och ett lätt förbryllat retrospektivt berättarperspektiv. Dekokten blir till en inte på något vis mindre drabbande meditation än Osebol, men nu handlar det om människolivets tillkomst, dess villkor och vad detta kan kosta.

Oftast går det bra, mässar inledningen genom en lång serie ursnyggt typograferade citatvariationer ur intervjuerna. Vilket förstås implicerar att ibland gör det inte det, inte alls – och det är precis det som Barnsäng handlar om. Eftersom Marit Kapla är här och berättar sin historia så vet vi att hon överlevde den katastrofala tvillinggraviditeten, men det gjorde inte alla – så mycket kan sägas utan att spoila sönder berättelsen. Här finns, förutom den nyktra gestaltningen av något vi alla helst vill undvika att tänka på, oerhörda mängder av underliggande teman att beröras och engageras av.

Ur mitt perspektiv – pappa till en dotter förlöst genom akut kejsarsnitt (inte katastrofsnitt som i Marits fall, men dramatiskt nog) som jag har starka minnen av, och dessutom medicinetiker med just reproduktionsfrågor som en av mina specialinriktningar – vill jag lyfta fram i synnerhet en aspekt som blev tydlig för mig genom samtalet med Leila El-Alti.

Kulturen kring graviditet och barnafödande säger att de är ofarliga, en naturens triumf att välkomna och glädjas över, kanske jobbiga men därigenom också utvecklande. Hand i hand har vi bilden av sjukvård som något odelat gott, en modernitetens och teknologins triumf vi aldrig ska frukta. Båda myterna odlas och vidmakthålls aktivt och intensivt av samhälle, av sjukvårdens professioner och av alla oss som vill slippa tänka på hur illa det kan gå. Mumlande rabblar vi mantrat, som kanske mest är en bön: oftast går det bra!

Men vad menas med bra? Och vad menas med ofta? En pensionerad förlossningsläkare som arbetat världen runt sätter i Barnsäng siffror på hur farlig en naturlig graviditet och förlossning är för en kvinna. I rika länder som Sverige dör inte längre de oerhörda antal som till för bara drygt hundra år sedan medförde att barnalstring för kvinnor genom historien verkligen har varit något att frukta mer än det mesta. Men mycket annat kan gå fel, födande kvinnor dör fortfarande även i vårt land, även om de är få.

Förlossningar handlar alltid om en avvägning mellan de ibland närmast skrockartade föreställningar om det naturliga födandets välsignelse som genomsyrar vår kultur, risker för barnet och de för kvinnan. Kvinnans liv ska alltid gå först, säger många röster i Barnsäng, men det framkommer samtidigt att det alltid är en balansgång – sedan Marits Kaplas förlossning har balansen ändrats till barns och kvinnors fördel i förhållande till den naturlighetsdogm som ännu framhålls som huvudregel. Var gränsen dras är ett val som beror på hur kvinnas och barns väl värderas i relation till den vikt som tillmäts ideologin kring den naturliga, vaginala förlossningen.

Även om döden inte knackar på så har vi skadorna, både de psykiska och de kroppsliga. Fördärvade liv genom sargade kroppar och psyken, ett ansenligt antal livslångt handikappande. De sista decennierna har till sist en debatt sakta inletts om den tystnad och det ointresse som vård och forskning i hela Västvärlden visat den stora mängd födande kvinnor det handlar om. Förra året kom till slut två svenska doktorsavhandlingar som belyser saken. Motståndet inom vården i den rika världen att erkänna att graviditet och vaginal förlossning ännu är farliga för kvinnor har dock varit segt. De kvinnor som fullt rationellt fruktar sin förlossning skuldbeläggs ännu som avvikare och utmålas som psykiskt instabila, fobiska, affektiva.

Oviljan att ändra synsätt från vårdens professioner har ibland tagit spjärn i den helt korrekta observationen att alternativet kejsarsnitt minsann är farligt, som all öppen kirurgi, och bara ska göras när det krävs för att undvika något värre. Men samtidigt innebär nerv, skelett och/eller muskulära slitningsskador efter vaginala förlossningar ofta behov av kirurgi, inte sällan upprepad, för att i alla fall undvika det värsta lidandet i det naturliga barnafödandets spår: livslång inkontinens, urin såväl som anal, fördärvade sexualorgan, medmera. Så var den s k risk-nytta-balansen till slut borde landa är allt annat än så givet som det kunnat låta under årens lopp.

Det här får nästan ingen höra om – och informationen om vad som kan gå fel var diffus och knapphändig även för Marit Kapla och hennes man under mödravården. Inför graviditeten gissar jag att den var precis lika obefintlig som för alla andra, när man tycker att denna information borde vara en självklar del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men av någon anledning mörkas fakta om graviditetens och barnafödandets faror aktivt av samhälle, skola och vård. Är det rentav så att de flesta som idag skaffar barn – i synnerhet de kvinnor som utsätter sig för riskerna – gör det under falska förespeglingar, fabricerade av ett samhälle som mest bryr sig om befolkningstillväxt? Bygger hela den svenska nativiteten på obstetriskt tvång?

I ett uppmärksammat rättsfall i Storbritannien för några år sedan fälldes, efter en lång process, en förlossningsklinik för att ha undanhållit väsentlig information om riskerna med vaginal förlossning från en födande kvinna. Därmed hindrade läkaren henne att ta egen ställning till ordinationen att fortsätta en mycket svår vaginal förlossning som kom att åsamka både kvinnan och, i synnerhet, barnet omfattande skador, snarare än att övergå till kejsarsnitt.

Läkarens försvar var ett som jag som medicinetiker ofta möter när vårdprofessionella drar sig för behandla sina patienter som vuxna människor med egen beslutsförmåga och egna värderingar som kan avvika från de som tas för givna i vården: Läkaren i det brittiska fallet ville inte väcka ängslan och oro – översatt av domaren i målet: han tog sig rätten att förbigå den plikt att respektera varandra som råder mellan alla vuxna människor och den plikten råder under en förlossning lika mycket som i andra situationer. När jag läste Barnsäng i ljuset av samtalet med Leila El-Alti slog mig tanken att exakt detta slags undanhållande av väsentlig information är vad det svenska samhället och sjukvården gör med oss alla.

Eller är dessa sken av barnalstringens lycka och ofarliga natur romantiska förvillelser vi inte vill vara utan – vill vi bli lurade av samhället att föröka oss på det sätt som naturlighetsideologin föreskriver? De här frågorna ställs inte rakt ut i Barnsäng, men för mig uppenbarades de av läsningen, antagligen delvis på grund av samtalet med Leila El-Alti. Boken vidrör dock ämnet på olika sätt, som sagt, och kanske som tydligast mot slutet. Där understryks flera gånger betydelsen av att som utsatt patient kunna lita helt och fullt på vårdens förmåga att sörja för ens väl. Men om vården, med resten av samhället, vilseleder oss – vilken grund finns då på sikt för att vidmakthålla en sådan tillit?

▪ Christian Munthe