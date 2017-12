I slutet av november ser jag Thorsten Flinck tillsammans med Mats Björke på Musikens hus i Göteborg. Jag har sett, eller snarare upplevt, honom flera gånger tidigare, men då i lokaler som inbjudit till naturlig uppmärksamhet och tystnad. Inte nu. På Musikens hus är det bar, en del är fulla, en kvinna svimmar i värmen – men ingenting av detta berör Flinck. Han förtrollar publiken, parerar den med en snärtreplik, han bokstavligt talat trollbinder den. Han gör det genom att hämta upp en ton från jordens innandöme skulle man kunna säga, men han gör det inte minst genom sin förkrossande ärlighet.

Han bänder upp bröstkorgen och låter sitt innersta komma till synes och tals, i all sin mänskliga ynklighet och en kommunikation uppstår från hjärta till hjärta… Skall det förstås som att det är ett manligt geni vi har framför oss, en s k kulturman? Beteckningarna känns mer än malplacerade, man kan bara omtala honom som konstnär, eller som skådespelerskan Inga Edwards sade, efter att ha spelat amman i hans uppsättning av Strindbergs Fadren för flera år sedan:

– Jag har aldrig mött någon som är så mycket människa som han.

I en essä nyligen fann jag det naturligt att ställa honom sida vid sida med Virginia Woolf i deras gemensamma överkänslighet och skulle kunna nämna fler, både kvinnor och män.

Ett annat intryck: de finska soldaterna i den nya filmatiseringen av Okänd soldat efter Väinö Linnas roman. Filmen ger möjlighet att detaljstudera en rad olika manliga karaktärer, för tillfället förenade i den gemensamma viljan att försvara hemmet, fosterlandet, den egna familjen och inte minst sin egen stolthet. De gör det med den beslutsamhet situationen kräver men filmen ådagalägger också svåra val, splittringen mellan disciplin och uppror mot samma disciplin, den subtila balansgången mellan orderlydnad och frihetslågan som ytterst bär deras motståndsvilja – som inte vann kriget men väl förhindrade att Finland, som enda landområde, förblev oockuperat under Andra Världskriget.

Eller ta det skälvande ögonblick när Brian Cox och John Slattery ger uttryck för känslorna som rörde sig bakom ett av Andra Världskrigets svåraste beslut: invasionen i Normandie, D-day. Kunde inte kvinnor gjort det samma? Säkert, men frågan har begränsat intresse eftersom det var Winston Churchill och Dwight Eisenhower det handlade om den här gången.

Med dessa exempel vill jag ställa frågan i vilken utsträckning det låter sig göra, att generalisera det att vara man och det att vara kvinna. Varje människa har rätt till ett namn och varje individ bär såväl manliga som kvinnliga drag och den franska teaterledaren och regissören Ariane Mnouchkine poängterade en gång, att även mannen använder, när han är skapande, den kvinnliga sidan av sig själv. Det kan, som så mycket annat, diskuteras, men belyser ett viktigt dilemma i kampanjer av den typ vi fortfarande befinner oss i och som urskillningslöst lämnar enskilda människor och deras familjer åt sitt öde genom en ryktesspridning som i brist på rättslig undersökning och dom saknar allt sanningsvärde. Man blir inte bättre för att man är många om någon till äventyrs tror det, man kan bli sämre också, fruktansvärt mycket sämre. Man bör därför begrunda innebörden i Simone Weils ord

När denna propaganda också når Svenska Akademin är ett tungt moralkapital Sverige besitter genom den satt i gungning. Akademin representerar en kontinuitet undandragen sedvanlig opportunism och valkalibrerat ”rättvisetänkande”, den bygger inte på proportioner utan på urval. Medlemskapens beständighet garanterar ett fortsatt gemensamt arbete med språk och bedömningar som står i välgörande konstrast till nutidens ryckiga trendkänslighet och sociala mediers lättvindiga redskap.

Belinda Olssons programledarskap i Opinion Live ville jag ta som ett exempel på sådan publikfriande ryckighet och opportunism, där hon i kraft av massrörelsen hon förstår sig ha i ryggen tillåter sig den ena närgångna oförskämdheten efter den andra, mot en Staffan Heimerson, mot en Stig Larsson. Hon skiljer sig, i egenskap av kvinna, inte ett spår från manliga programledare i samma genre. De spelar – som Stig Larsson så träffande satte fingret på den ömma punkten – B-lagets roll i offentligheten, väl medvetna om den populistiska frestelse som i bästa fall säkrar deras position tills något annat inträffar och de kommer att få se den flyga vidare lika lätt som den damp ned.

Sidney Lumet’s film från 1976, Network skildrar en sådan medieverklighet på ett tillintetgörande sätt. En gammal medarbetare vid namn Howard Beale får sparken och släpper i sista sändning loss sin bitterhet över hela samhället i ordalag som fångar publiken. Tittarsiffrorna stiger, pengarna rasslar in, hela Amerika ropar, från varenda fönster och på varenda torg:

– I’m as mad as hell and I’m not going to take this any more!