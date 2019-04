Antisemitismen ökar åter

Referenser

Expressen, 2019-04-04, Björn Söder anklagas för antisemitiskt angrepp, https://www.expressen.se/nyheter/bjorn-soder-anklagas-for-antisemitiskt-angrepp/

NY Times. 2019-04-04, Anti-semitism is back, From the Left, Right and Islamist Extremes. Why? https://www.nytimes.com/2019/04/04/world/europe/antisemitism-europe-united-states.html

SvD, 2018-11-27, CNN: utbredd antisemitism i Sverige och i Europa. https://www.svd.se/cnn-utbredd-antisemitism-i-sverige-och-europa

SVT Nyheter, 2019-04-17, Ny våg av antisemitism i Frankrike, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ny-vag-av-antisemitism-i-frankrike?fbclid=IwAR1kpBb4oVPcq81pH4DRFN0uqqBpjdKaNwBqsTIVzy7GbHseF9iMc3qvC_g