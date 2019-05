Tungt, men fullt av liv

En solitär gammal mans tankar, funderingar och svårmod. Så skulle man kunna beskriva denna dagbok nummer två av Ulf Lundell. Han målar sina tavlor, promenerar i omgivningarna, känner tomheten efter skilsmässan, okynnesdricker ibland och kommenterar världshändelserna han läser om och ser på TV.

Vardagar 2 handlar om hans liv förra året, 2018. Med tanke på att han körde rattfull i april detta år så läser man ordsvallet i hans prosadikter lite sorgmodigt. Och så mycket bil som han uppenbarligen körde under fjolåret, fram och tillbaka från gården nära Kivik till både Ystad, Simrishamn och ibland Malmö – så förstår man att något värdefullt i hans liv har gått förlorat. Körkortet.

Och nu blir han väl ännu mer beroende av exfruns (kallad S genomgående i boken) skjutsande, trots att han försökt begränsa deras kontakter till att bara gälla det gemensamma galleriet i Simrishamn.

Tydligen var det ”om han dricker” som var en orsak till att S inte längre ville vara gift med honom, skriver han på ett ställe. Fast det var annat också, intimiteten, det sexuella, hon ville inte hångla. Och att hon levt i ett lesbiskt förhållande innan antyds som ett besvär. Fast nu har hon en ny man.

Han har det jobbigt med känslorna till sin exfru, helt klart. Som han skriver: ”Jag vill inte höra något om vad hon har för sej privat…men om hon är den enda jag umgåtts med i 8 år är det svårt att få henne ur skallen, men det ska gå.”

Det är kluvet. ”Och även om det känns sällsamt ensamt ibland så har jag ändå huset för mej själv nu.”

Fåglar, en masse, förekommer även denna gång i en Lundellbok. Han kan namnge alla han ser på sina promenader. Ornitologikunskaperna fick han från sin far en gång. Som han börjar se allt mer i spegeln när han tittar på sig själv. Han gillar det inget vidare. Men på de sidor där han skriver återberättande om sin barndom på Värmdölandet där fadern byggde om sommarstugan till ett boningshus så lyser respekten för pappans arbetsamhet och noggrannhet fram.

Nostalgin flödar i de små novellerna, och han namnger gamla kompisar han lekte med och gick i plugget med. Minnet är det inget fel på där. 50-talet. Fisketurer, båtturer i sjöarna runtom. Gamla miljöer som numera byggts bort och som han sörjer.

Pengar har han gott om. Han köper dyra feta tidningsmagasin för åttionio och nittio och beställer böcker per post. Mest facklitterära. Köper fröautomater för fåglarna och andra prylar han behöver. Närhelst han vill.

Hans prosadikter saknar punkt efter meningarna, som dock inleds med versaler.

Våndas när han måste sitta och signera den första boken ”Vardagar” blyg och skygg som han egentligen är. Därav att han har helskägg numera, framskymtar på ett ställe, han vill inte bli igenkänd på badstranden bland folk. Efter lång övertalning går han med på att läsa in ”Vardagar” som ljudbok, men han hävdar att den inte passar för det: text av detta slag ska läsas!

Vilket jag instämmer i.

Den kinesiska imperialismen i världen, i synnerhet i Afrika, oroar honom. Och islamister svär han över liksom att SD och Ungern och högernationalismen får sina heta skopor. I prosadikterna får vi så gott som alltid veta hur många grader det är på morgonen och från vilket väderstreck vinden blåser.

President Trump ogillar han skarpt. Ett citat jag skrattar högt åt är:

Hans mor dog i januari 1998 på sitt nittioåttonde år. På ett hem där hon tagits in. Hans syster tog hand om allt inklusive försäljningen av huset. Han körde upp till Stockholm på begravningen i alla fall.

I mars 2018 ramlade han i badkaret och bröt foten och fick bäras nedför trappen mitt i natten av ambulans och vägassistans. Det blev gips och S och hennes väninna möblerade om nedre plan i huset och ställde hans säng och favoritfåtölj där. Han fick hjälp av kommunen fast S kom och lagade middag åt honom under en lång tid och de åt tillsammans. Om hans benbrott föregicks av ”okynnesdrickande” förtäljer inte texten. På ett senare ställe i boken skriver han dock:

”Inte så vackert att supa sej full i 70-årsåldern. Inte om man vill vara hövding över sej själv och sina göranden. Må jag befrias. Må jag låta det vara. Även under dom så kallade ”helgerna”. Julen, nyår.”

För tio år sedan började han med Sertralin, även kallat Prozac.

”Också i tio år har jag druckit. Ibland tror jag att Sertralinet som helst inte bör kombineras med alkohol har sänkt trösklar till Systembolaget. Gjort mej frimodig på ett destruktivt sätt lite eldat på min naturliga läggning för opposition och gå-på-tvärsighet. Fuck it all! Allt det där plus att Sertralinet gör mej så pass speedad att jag behöver Imovane för att sova, ja, eller somna.”