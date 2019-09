Ett tal som förändrar världen?

Det blev både stort och historiskt när Greta Thunberg höll sitt tal inför FN:s generalförsamling häromdagen. En helt vanlig höstmåndag, men ändå så ovanlig.

Budskapet var både enkelt och välkänt, men ändå så drabbande: världens makthavare håller på att köra planeten i botten, med öppna ögon. Mest av allt sviker de dagens och morgondagens unga generationer, unga som saknar beslutsfattande positioner, men får ta största konsekvenserna av sveket.

Kanske kan talet jämföras med Martin Luthers Kings berömda I have a dream-tal, fast omvänt. I had a dream, men ni förstörde den eller håller på att förstöra den. Eller We had a dream, för här infattas hela mänskligheten, unga som gamla.

Strax efter talet fylldes mina sociala medier av hyllningar till Greta. Vilket mod, vilken skärpa, vilket patos! Och jag håller med. Vad starkt av Greta att så rättframt framföra sitt budskap, utan att le och släta över. Utan att hymla, som vuxna så ofta gör. Speciellt vuxna med maktställning och privilegier.

Men är Gretas budskap verkligen så speciellt nytt? Är det inte ett budskap som pumpas ut i stort sett varenda dag och som funnits där i över ett decennium, eller mer än så.

Minns bara klimatkonferensen i Köpenhamn 2009, COP 15, då storpolitikernas mantra var ”There is no time to wait.” Minns alla forskningsrapporter som rullat in, en efter en, från Sternrapporten och framåt.

Men så finns skeptiker som lyfter något litet perifert rön och gör det till huvudfåra, detta för att punktera den massiva forskningsfront som visar att det är illa med klimatet.

Därtill finns åtskilliga vuxna som försöker sänka Gretas budskap genom att antingen håna henne eller spela oroade för hennes väl och ve. Stundom gnölar de över hennes påstådda skolk, utan att bry sig om dagens alla hemmasittande ungdomar med bristande skolgång. Eller så utmålas hennes seglats över Atlanten som ansvarslös och farlig, utan att det skänks en tanke på alla barn som seglar över Medelhavet i långt osäkrare farkoster, barn som förolyckas och dör, på riktigt. Andra orerar om att Gretas seglats sponsras av storföretag, utan att nämna alla unga influencers som tjänar stort på samma företag, men då utan klimatnytta men med stor egennytta.

Eller så idkas advokatyr, bisak görs till huvudsak, perspektiv fördunklas och vrids runt. Man kritiserar exempelvis en liten detalj i klimatrapporten X eller Y och påstår att detta visar all forskning om klimatkrisen inte stämmer. För i strikt mening är framtiden inte fullständigt klar förrän den ligger bakom oss. Ännu en öppet mål att skjuta skeptikerbollen i.

Slutligen kan det muttras om att Greta inte är en vederhäftig och väletablerad vetenskapsperson, något som aldrig krävs av andra unga som uttalar sig i politiska ungdomsförbund, i elevorganisationer och liknande.

Det finns alltså oräkneliga sätt att misskreditera personer med viktiga ärenden och budskap. Här uppvisar många vuxna en imponerande uppfinningsrikedom och glöd, en iver som borde ägnas ädlare syften. Varför inte ägna sig åt klimatkampen och klimatforskningen istället, om man tycker att den behöver hyfsas? Alternativt kämpa för flyktingarna på Medelhavet eller måna om alla unga med psykisk ohälsa som inte går till skolan? Här finns mycket att göra, saker som är långt bättre än att leta fel hos Greta och motsätta sig klimatkampen.

Men låt oss slutligen lämna deppen och lyfta peppen. Gärna jubla, hylla och lajka Greta, om det känns bra. Men samtidigt inse att våra konkreta handlingar är viktigast. Inte digitala symbolhandlingar och retoriskt gemenskapshetsskapande, även om det skapar hopp, samhörighet och säkerligen påverkar vissa makthavare en del.

Så, viktigast är att göra något konkret för klimatet, varje dag och i ökande skala. Köpa second hand-kläder snarare än nya, investera ekoreko, bli mer kritisk konsument, skära ner på flygresandet och bilåkandet, minska matsvinnet och äta mer grönt, enkla saker som alla kan göra. Saker som är bäst både för planeten och Greta. Sedan måste självklart storpolitikerna och näringslivstopparna hänga med och visa att de vill göra verklig skillnad, även om det på kort sikt kan innebära impopulära beslut och ett kämpigt läge.

▪ Erik Cardelús