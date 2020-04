Kulturtips i coronatider (14)

Michael Moore har sedan början av 90-talet gjort sig känd som dokumentärfilmare och politisk aktivist. Han har arbetat med teman som globalisering, privatisering och kritik av Bush-administrationen bland annat. I dagarna släpptes en ny dokumentärfilm på youtube som bär hans namn som executive producent, men den som skapat filmen och agerar kommentator heter Jeff Gibbs.

Filmen heter Planets of the Humans, det är naturligtvis en blinkning till filmen med titeln Planet of the Apes och har ni sett den så vet ni att det inte slutar så bra. Filmen Jeff Gibbs nu skapat och gjort tillgänglig fritt via Youtube visar på ett nästan smärtsamt sätt att vår historia, människornas, är på god väg mot samma slut som apornas planet.

Filmen går till botten med begrepp som förnyelsebar och grön energi, bland annat genom att besöka flera av de alternativa kraftverk, vind- och solkraftsparker och förbränningsanläggningar för så kallad biomassa, som i USA byggts upp de senaste decennierna för att ersätta kolkraftverk primärt. Man undersöker hur grön den gröna elen verkligen är, hur förnyelsebar är verkligen alla delar av de nya energialternativen?

Vad finns på bakgården vid produktion av etanol som drivmedel och vilka miljökonsekvenser får jakten på kisel, litium och andra ämnen som krävs för att ställa om till elbilar och fortsätta att digitalisera världen? Är det verkligen så att det finns en teknik som kan tillfredsställa den ständigt ökande efterfrågan på energi utan att samtidigt slå in ännu en spik i kistan till den enda Värld vi har?

Planet of the Humans är dystopisk minst sagt, men inte så att den bara förutspår vad som kan komma att hända, filmen visar på det som verkligen händer nu och som har pågått under en lång tid. Jeff Gibbs kommentatorröst är förrädiskt lugn och nästan mysig i sitt tilltal, men med bilder och fakta drar han helt oförskämt täcket av den sovande och en känner sig frusen och utelämnad åt en verklighet som blir allt svårare att skydda sig mot.

Många menar att vi kan fortsätta att leva som vi gör idag, resa som vi gör och konsumera i oförändrad takt, bara vi hittar en ny teknisk lösning på hur vi ska skaffa energi, på ett grönt sätt. Det kommer inte att gå. En faktauppgift som figurerar i filmen är att om hela USA skulle få all sin elkraft från biomassa under ett år så skulle man behöva elda upp alla träd i landet, nästa år fick man leta upp något annat att elda för då skulle träden vara borta.

Jag ser en parallell i en uppbyggelseberättelse jag igår läste i en tidning från 1866, den handlade om en man som var en riktig suput och latmask. Han gjorde av med alla sina pengar på brännvin och hade inte råd med ved, då eldade han upp gärdsgården, sedan golvet på huset och slutligen eldade han upp hela huset och fick ut pengar på den s.k brandstodsförsäkringen. Han bodde sedan i ett skjul på gården tills han supit upp de sista pengarna och dog bort, lämnandes sin lilla värld i ruiner. Genom hela filmen klampar en stor elefant omkring och man gör ingen hemlighet av den utan tar vid flera tillfällen upp det som allt fler inser är den verkliga anledningen till Världens klimatkris. Vi är allt för många människor på jorden och vi konsumerar allt för mycket.

▪ Thomas Wennersten