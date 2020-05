Ocean Vuong – En stund är vi vackra på jorden

”När upphör ett krig? När kan jag säga ditt namn och låta det betyda bara ditt namn och inte vad du lämnar efter dig?”

Eller som det står på baksidan av Anna Takanens litterära debut, Sörjen som blev, ”Det tar fyra generationer innan ett krig går ur en familj.”

Vietnamkriget fick mer konsekvenser än en fruktansvärd mängd döda och skadade soldater och civila, sönderbombade städer, napalm- och växtgiftssvedda skogar. Det lämnade också efter sig en massa barn med amerikanska fäder, etniska blandäktenskap och människor som kom till USA för att försöka bygga upp sin tillvaro på nytt i det land som försökt bomba dem ”tillbaka till medeltiden”. Ett märkligt och komplicerat fenomen, inte minst eftersom man lätt hamnade i utanförskap, styrt av rasism och fattigdom.

Lan, mormor till bokens berättare Little Dog, flydde som sjuttonåring sitt arrangerade äktenskap med en mycket äldre man och hamnade i prostitution i Saigon. Hon träffar den amerikanske soldaten Paul och gifter sig med honom, då är hennes dotter ”Rose” ett år. Många år senare, när Paul sedan länge återvänt till USA och gift och skiljt sig med en annan kvinna, tar de upp kontakten igen. Och Paul blir den oköttslige morfadern till Little Dog.

Ocean Vuong debuterade med diktsamlingen Natthimmel med kulhål 2016 (året efter på svenska), så jag hade höga förväntningar nu när hans första roman kommit på svenska. En roman med den långa och lite otympliga titeln ”En stund är vi vackra på jorden”, Andreas Lundberg har översatt, precis som dikterna, med den äran.

Det är snyggt och starkt och känsligt, men med tanke på att Vuong debuterade som poet tar det en stund innan den mer poetiska stilen/tonen dyker inte upp på ett tydligare vis.

Romanen är skriven som ett brev till den icke läskunniga modern, i ett ständig du-tilltal. Han försöker samla ihop skärvorna av sitt och familjens liv och historia, en brutal och stundvis vacker historia. En historia som går genom krigets efterverkningar, mobbning och ”invandrarens” svårigheter med att lära sig läsa av en ny kultur. Och om att leva i en absolut arbetarklass, moderns arbete på diverse nagelsalonger tär på hennes kropp. Men också om att vara homosexuell och möta den första erfarenheten av att bli sedd.

Little Dogs första möte med sex och kärlek tar stor plats i berättelsen såväl som i hans liv, förståeligt nog. Han arbetar på en tobaksplantage och träffar där Trevor som bor med sin alkoholiserade pappa i en trailerpark. I och med mötet med Trevor kommer inte enbart sex in i berättarens liv, även droger introduceras trots de unga åren (cirka femton). Trevor kommer bara några år senare dö i en överdos, men då har Little Dog lämnat Hartford, Connecticut för New York och college, och ett framtida liv som författare.

/Stefan Hagberg

Oceans Vuongs En stund är vi vackra på jorden

är utgiven av Natur & Kultur 2020 i översättning av Andreas Lundberg