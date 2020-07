Jennifer Clement – Gun Love

En nybliven mamma i flickålder flyr sitt överklasshem, efter faderns hugg och slag och pianolärarens övergrepp. Sjuttonåringen flyr med sin dotter, hon hinner plocka med sig så mycket hon kan bära av porslin och pärlhalsband och allt möjligt annat och bosätter sig i en Mercury av -94-års modell i utkanten av en trailerpark någonstans mitt i Florida. Att bo i en bil är bara en temporär lösning, tills de hittar något vettigare. De blir kvar i fjorton år. Så den alabastervita dottern, Pearl, är uppfödd i framsätet på en Mercury.

Det är Pearl som berättar det vi läser i Jennifer Clements senaste roman, Gun Love, som kom ut i original 2018, på svenska året efter. Clement har den goda smaken att inte smaska på med naturalistiska detaljer och redogörelser för den märkligt sorgliga tillvaron. Istället berättar hon i poetisk och hjärtvärmande ton om relationen mellan mor och dotter och om människorna de träffar på där på parkeringen. Berättar om fattigdom och utanförskap, vapen och våld, men också om kärlek och solidaritet.

Jennifer Clement är född 1960 i USA, men har bott större delen av sitt liv i Mexiko. Hennes förra roman på svenska, Bön för stulna (2014, recenserad här i Alba), berättar om den mexikanska knarkkartellens maktgalna och cyniska män, om allt våld och all död men framförallt om narkotikans inflytande på ett samhälle genom de enorma summor pengar och den makt den genererar. I Gun Love handlar det som titeln skvallrar om, om just vapenhandeln. En stor och viktig handel också det, inte minst för knarkmaffians män.

Jag skall inte berätta mer, det absolut bästa är att ni läser själva. För det här är bra. Det mjukt och varmt, och rått, med många både läckra och smärtsamma detaljer och scener.

Så här börjar det:

Min mamma var en deciliter socker. Henne kunde man låna när man ville.



Mamma var så söt att hennes händer alltid var födelsedagskladdiga. Hennes andedräkt luktade karameller i fem fruktsmaker.



Och hon kunde alla kärlekssånger som är kärlekens universitet. Hon kunde ”Slowly Walk Close to Me”, ”Where Did You Sleep Last Night?”, ”Born Under a Bad Sign” och alla ”jag dödar dig om du lämnar mig”-sånger.

/Stefan Hagberg

Jennifer Clements Gun Love gavs ut 2019 av Albert Bonniers förlag.

Den är översatt av Niclas Hval.