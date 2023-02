En fint förvaltad historia

År 1970 anländer den artonårige Jackie Jakubowski till Sverige från Polen tillsammans med sin mycket svårt sjuke far. De är judar, och i Polen har den latenta antisemitism som trots andra världskrigets erfarenheter lever kvar blivit manifest på grund av sexdagarskriget mellan Israel och de omgivande arabstaterna. Det kan ju tyckas långsökt att ta det kriget som förevändning för att kasta ut judarna från Polen, men så blev det. Villkoret för att lämna landet blev att säga upp det polska medborgarskapet och ange Israel som utresedestination.

Drygt fyrtio år senare skulle Jackie Jakubowski och Lena Einhorn av en slump mötas på en gata i Tel Aviv. De kände varandra flyktigt, och hade de mötts på en gata i Stockholm skulle de nog bara hälsat snabbt och gått vidare. Nu satte de sig vid ett kafébord och pratade en stund. Då berättade Jackie Jakubowski om sin uppväxt i Polen, en historia som författaren Lena Einhorn fann så fängslande att hon föreslog att de skulle skriva en bok om den. Jackie Jakubowski svarade att en sådan bok, om den alls skulle skrivas, skulle skrivas av honom själv. Ännu några år senare kontaktade Jackie Jakubowski Lena Einhorn och berättade att han drabbats av en sjukdom som snart skulle ända hans liv och frågade om hon ville åta sig att skriva den historia om hans uppväxt som han återgivit för henne den där dagen i Tel Aviv. Hon åtog sig uppgiften och resultatet föreligger nu som boken En låda apelsiner.

Det har ju skrivits en mängd böcker om judarnas öden i det av Tyskland härtagna Polen. Efterhand har ju också klarlagts att det i Polen fanns en antisemitism som skulle visa sig lika mordisk som den tyska. Jackie Jakubowski föds 1951, och slagskuggan från kriget vilar över hans uppväxt. De judar som finns kvar i Polen är så gott som alla svårt drabbade av kriget. Jackie Jakubowski växer upp hos sin far, hans mor är försvunnen. I själva verket lever hon men har emigrerat till Israel. Hennes historia har Lena Einhorn lagt in som en parallell berättelse vid sidan av bokens huvudhandling, där Jackie och hans far bosätter sig i Katowice, där den skicklige skräddaren Stanislaus snart har fullt upp med jobb.

En låda apelsiner är framför allt en historia om den varma relationen mellan en far och hans son. Fadern finner snart avsättning för nysydda kappor på en svart marknad vilket ger honom goda inkomster som ska visa sig komma väl till pass när emigrationen till Sverige blir nödvändig. En del av pengarna går också åt till att bekosta en operation av Stanislaus strupcancer, en sjukdom han inte blir fri ifrån, och som kommer att ta hans liv kort efter ankomsten till Sverige.

Jackie hjälper sin far i skrädderiet, mest med bud och ärenden, till exempel leverans av kapporna till den svarta marknaden. Men han är också duktig i skolan, har bra betyg och siktar på en framtid som ingenjör. Men det händer också att vänner vänder honom ryggen när de inser att han är jude. En första flickvän förbjuds att träffa honom. ”Sådana där” vill man inte ha med att göra. Så formar sig En låda apelsiner till en gripande berättelse om kärleken mellan far och son. Boken ger också en intressant inblick i det polska samhället under den kommunistiska epoken, fullt av förljugenhet, dubbla budskap och ett enormt hyckleri, där partipamparna lever lyxliv medan de predikar det jämlika kamratskapets välsignelser.

Jackie Jakubowski och hans far får vid ankomsten till Göteborg en bostad i ett lägenhetshotell i Bergsjön. Så småningom får de en egen lägenhet i samma stadsdel. Jackie jobbar med diverse påhugg, bland annat som tekniker på Stora Teatern. Han planerar att gå vidare med sina teknikstudier, men en annan bana har börjat te sig alltmer lockande, han vill skriva. En dag går han in på Göteborgs-Postens kulturredaktion med ett manus, som redaktören Bernt finner jättebra. Så inleds en bana med journalistik och författarskap som blir en livsuppgift. Bland annat kommer Jackie Jakubowski att under många år verka som redaktör för Judisk Krönika.

Han avlider den 25 maj 2020. Jag tror han skulle blivit mycket nöjd med hur fint Lena Einhorn förvaltat hans historia.

▪ Christian Swalander