Ska svensk idrott fastna på det olympiska betet?

Internationella olympiska kommittén, IOK, har bett Sverige att lämna in en ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030. Hittills har ingen stad i något land lämnat in en ansökan, men en arrangör förväntas att bli utsedd under året. Ska man se det som ett tecken i tiden på att olympiska spel börjar bli passé? Svenska intressen har sökt tidigare men alltid förgäves försökt få vinterspelen utan mutor.

Det kostar stora pengar att arrangera ett olympiskt spel, samtidigt som cirkussporten stadigt ökar i omfattning. Men intresset att arrangera ett olympiskt spel minskar globalt. Det finns enklare kommersiella vägar att gå. Så kommer Sverige att fastna på betet eller kommer idrotten under klimatkrisen att ta en annan riktning?