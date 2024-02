Kung av sand

Denis Villeneuve var djärv nog att lägga till ”part one” på förra Dune-filmens titel innan han visste säkert om det skulle bli någon uppföljare. Efter dess stora framgång kommer nu äntligen fortsättningen.

Paul och Jessica är kvar på ökenplaneten Arrakis, och blir mer och mer accepterade av ursprungsbefolkningen Fremen. Baron Harkonnen och hans underhuggare på planeten Caladan tror att mordförsöket på Paul och Jessica lyckades, men de möter fortfarande starkt motstånd av Fremen när de försöker säkra kontrollen över den mest värdefulla substansen i världen, kryddan. Vad de inte vet är att Paul deltar i motståndsrörelsen, och att fler och fler av Fremen börjar se honom som den frälsare som deras profetior förutspått.

Till skillnad från David Lynch valde Denis Villeneuve att dela upp sin adaption av boken Dune i två delar. Det fick den tråkiga konsekvensen att den första filmen blev just det: tråkig. Tempot var för långsamt, och det hände relativt lite under två och en halv timme. Detta betalar dock av sig i Dune: Part Two, som inte brister på den punkten, utan klämmer in mer action under sin nästan tre timmar långa speltid. Det finns fortfarande en del lite röriga intriger karaktärer emellan, men de avbryts med jämna mellanrum för lite explosioner och knivslagsmål.

Det som var bra med första filmen är också styrkan i den andra: de rent visuella aspekterna av världen. Den magnifika arkitekturen är en fröjd för ögat, så även designen på Harkonnens diverse fordon som, likt gigantiska mekaniska bestar, intar ökenplaneten Arrakis. När karaktärerna smider ränker är det lätt att ens fokus glider från deras dialog, och man övergår i att begrunda de vackra interiörerna istället. Handlingen är nämligen fortfarande inte särskilt engagerande. Pauls tid med Fremen blir mer ett slags Dansar med vargar i rymden, då han går från att hånas till att hyllas som räddare i nöden som leder kampen mot ”kolonisatörerna” Harkonnen; det har gjorts förut (och bättre, bör tilläggas). Det är underhållande, men inte nyskapande eller engagerande.

▪ Martin Ricksand