Det borde sluta med dem

Colleen Hoovers bästsäljare Det slutar med oss har lästs av över en miljon människor och översatts till över tjugo språk, och nu går berättelsen upp på vita duken. Det hade den inte behövt göra.

Lily Bloom har länge drömt om att öppna sin egen blomaffär, och när hon flyttar till Boston verkar drömmen äntligen slå in. I Boston träffar hon även den charmige hjärnkirurgen Ryle, men frågan är om han kan stadga sig, eller bara är intresserad av att göra Lily till ännu ett tillägg i en rad av one-night-stands. Under det att hon dejtar Ryle tänker Lily tillbaka på tonårsförälskelsen Atlas, men blir då även påmind om sina föräldrars dysfunktionella relation och rädslan för att göra om sin mammas misstag.

It ends with us är baserad på boken med samma namn, och om den senare är av lika låg kvalitet som den förra är det förvånansvärt att den över huvud taget blev publicerad, än mindre filmatiserad. Det kommer vissa dramatiska avslöjanden i handlingen som kastar ett nytt ljus över karaktärerna och det publiken trodde sig veta om dem, men vägen dit är för lång, och engagerar föga. Innan dessa avslöjanden väl kommer får man hålla tillgodo med en romans utan intressanta vändningar. ”Kommer Ryle kunna ha ett seriöst förhållande?” frågar filmen, men svarar snabbt ”jadå, inga problem!” och visar sedan upp en ganska typisk relation utan intressanta konflikter. Introduktionen av Atlas i Boston gör inte heller något större avtryck, inledningsvis. Det framgår att Lily är nöjd med sin nuvarande relation och Atlas verkar vara nöjd med sin, och det finns inte tillräckligt med svartsjuka eller triangeldrama som skulle kunna göra filmen mer spännande.

Ända tills ovan nämnda avslöjanden, det vill säga, som givetvis inte kan redogöras i närmare detalj utan att förta den lilla behållning som faktiskt finns i berättelsen. Händelser och tillbakablickar som innan verkade överflödiga visar sig då ha stor betydelse av anledningar man inte anade, men det räcker inte för att rädda denna trista kärlekshistoria. En film kan inte överleva enbart på en twist som kommer när nästan tre fjärdedelar av filmen har gått. Den litterära förlagan har fått en uppföljare, men vi får hoppas att filmatiseringarna av Hoovers böcker om Lily Bloom, likt titeln säger, slutar med denna.

▪ Martin Ricksand