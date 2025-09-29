Teatern som en dröm

Jag har länge upplevt Göteborgs Dramatiska Teater som ett enastående fenomen, ett ständigt pågående arbete mot en poetisk/musikalisk grundform som man inte finner motsvarigheten till någon annanstans. Ett viktigt inslag i detta grupparbete är skådespelaren Erik Åkerlind och hans samarbete med regissören Hans Blomqvist, som här återigen tagit sig an författaren Franz Kafka i hans egenskap av utmaning.

Erik Åkerlinds skådespelarkonst är numera präglad av hans kraftigt försvagade syn, vilket gör att han delvis trevar sig fram i scenrummet, men inte (bara) som ett uttryck för vanmakt, utan som vore det den mest självklara sak i världen att existera på just där. Detta trevande återfinner man också i förhållandet till texten och, intressantare, i det sätt han följdriktigt hittar ett sätt att framställa texten, som skapar en uppmärksamhet på det som man som åhörare/åskådare blir indragen i, förstår på ett sätt så att man känner sig aktivt varse det som sägs från scenen och låter sig provoceras av.

På något märkligt sätt kan man således låta sig påminnas om snart sagt vad som helst som man annars går och grubblar över genom Åkerlinds framförande, vilket berikar och vidgar innehållet, så att en i sig ganska ogenomskådlig text efter Franz Kafka pockar på reflektioner över det som surrar i medvetenheten: storpolitiska fenomen i tiden som ter sig outgrundliga, näst intill ohjälpliga och i förhållande inför vilka vi står lika handfallna som Åkerlinds clownsminkade figur med lika envist som nervöst insisterande studsande bollar omkring sig.

Hans sorg förvandlas till medkänsla, hans ärr består inte så mycket av hans hemligheter som att de blivit hans monument, hans tystnad visdom i stället för tomhet, hans arv mänsklighet snarare än banal berömmelse.

Då uppstår en ny närvaro i det som är skådespeleri, väggarna faller åt sidan och man finner sig delaktig i allt det som är skört i livet men som man trots det inte kan undvika att behöva konfronteras med på olika nivåer. Under föreställningens gång märker man att bortom alla de gåtor aktören och genom honom författaren kämpar med dyker allt det upp i den aktuella omgivning som man likaledes står handfallen, för att inte säga handlingsförlamad, inför. På det sättet kan en timmes teater fläka upp insikter i det som just nu är livet, på ett öppnare och mycket mindre avstånd än förut.

Det är vad skådespelarkonsten kan åstadkomma och som man dessvärre alltför sällan erfar, eftersom behovet av att skydda sig för all sådan riskfylld exponering ofta är större än viljan att avslöja vad vars och ens inre vilja och motiv egentligen drivs av.

Det leder fram till något mycket upplevelserikt, något man kunde kalla scenkonstens och/eller skådespeleriets kärna.

▪ Kjerstin Norén