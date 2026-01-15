J-Lo skakar galler och höfter

Spindelkvinnans kyss gick från att vara bok, till film, till musikal, och nu, slutligen: filmmusikal.

”Smutsiga kriget” pågår för fullt i Argentina, och två personer som båda får sona för att de avviker från militärregimens ideal är den homosexuelle Molina och vänsteraktivisten Arregui. Den senare har för avsikt att fortsätta sina marxistiska studier i fängelsecellen, men Molina försöker få honom på lättsammare tankar genom att återberätta handlingen i sin favoritfilm, Spindelkvinnans kyss, där huvudrollen spelas av den vackra Ingrid Luna (Jennifer Lopez). Vad Arregui inte vet är att Molina samarbetar med fängelsedirektören, och har lovats att frigivas tidigare så att han får återförenas med sin sjuka mamma, på villkoret att han listar ut vilka som ingår i Arreguis aktivistiska kontaktnät.

Filmen har således två parallella berättelser. Molinas återberättande av filmen han älskar fungerar emellertid som ett slags musikalisk mise en abîme, där musikalkaraktärernas upplevelser speglar Molinas och Arreguis sejour bakom galler: vissa händelser i fängelset verkar upprepas i musikalen, och vissa karaktärer återkommer. På samma gång som dessa sekvenser reflekterar fängelsevistelsen så kontrasteras de även starkt med varandra. Musikalen framstår som mer livlig och, bokstavligt talat, färgglad, då interiörer, dekor och kostym går i klara pastellfärger. Till en början uppvisar Arregui stark skepsis, och kan inte låta bli att avbryta för att leverera en och annan marxistisk analys av hur musikaler används för att indoktrinera befolkningen med den styrande klassens värderingar. Allt eftersom tiden går blir han mer och mer intresserad av att höra fortsättningen, och takt med detta växer det även växa fram en vänskap mellan de två fångarna.

Samma skepsis som Arregui uppvisade kan man känna mot filmen i sin helhet. I och med att det redan finns en bra filmatisering av Manuel Puigs bok Spindelkvinnans kyss är det befogat att fråga varför man gör en ny; när musikalnumren drar igång glömmer man emellertid den frågan ganska snart.

▪ Martin Ricksand