Hisnande vackert om livet under havsytan

Torsken, nordhavsräkan, sjöstjärnan, korallerna, havsnejlikan, japanska ostronen, tången, maneterna och inte minst algerna som betyder mest för havets hela näringskedja. Det är ett pärlband av i Västerhavet levande arter som får sin samtid och ovissa framtid belyst i dokumentären Varmare Västerhav och vad ett fortsatt varmare klimat kan medföra. Filmen Varmare Västerhav, som nyligen haft Sverigepremiär, är en film i folkbildningens anda, som gjord för skolor och TV-rutan. Enda aviserade offentliga föreställningar efter premiärerna i Göteborg och Ljungskile tycks vara på Bio Roy i Göteborg den 7 och 11 november. Missa inte!!!

Bakom filmen Varmare Västerhav står samma trio som för ett par år sedan gjorde dokumentären Sveriges Saltaste Kust. Av mig dessvärre osedd. Den nu aktuella filmen är inte bara en oerhört vacker film om livet under havets yta. Framför allt är den fylld av vetenskaplig fakta om tillståndet under ytan och vad den alarmerande globala uppvärmningen har orsakat och vad framtiden kan få för konsekvenser. Forskare intervjuas, Stefan Edman sammanfattar, Lisa Sihlberg filmar ovan havsytan och Peter Muld bidrar med fantastiska bilder från livet under havsytan.

Det var en mer än fullsatt Grundtvigssal i Ljungskile folkhögskola, som också stundom intar rollen som bybio med fullvärdig utrustning och trogen publik, inte minst för sin traditionsenliga kaffepaus, som filmen visades efter premiären i Göteborg. En timmes film med hisnande vackra bilder i slow motion, som art efter art redogjorde för de existentiella villkoren i det allt varmare Västerhavet. Vilka klarar att överleva och vilka riskerar att försvinna och vilka kan för övrigt tillkomma. Allt vidunderligt filmat av undervattensfilmaren Peter Muld. Det bildmaterial som till slut blivit till en timmes film har vaskats fram utifrån ett material på bortemot tusen bilder, framgår av frågestund efter filmvisningen i Ljungskile. Också att det tempo, som gör det möjligt att följa fiskarnas och växtlighetens rörelser under ytan, har avsevärt påverkats från verklighet. Forskare intervjuas och ungdomar som engagerat sig i marinbiologi och havets framtid kommer till tals. En som sagt hisnande djupdykning bland mångfalden arter och vackra miljöer med en ovis framtid – vilka blir vinnare och vilka förlorar då klimatet blir varmare?

▪ Britt Nordberg