När människors oavlönade arbete runt om i landet summeras och värderas i pengar överstiger det beräknade värdet detaljhandelns bidrag till Sveriges ekonomi. Det visar ett samarbete mellan SCB och Marie Cederschiöld högskola (MCHS).

Värdet av det ideella arbetet i Sverige uppskattas till 200 miljarder kronor för 2024. Det motsvarar 3,1 procent av BNP (bruttonationalprodukten), vilket är något högre än vad detaljhandeln (2,9 procent) bidrog med samma år. Det ideella arbetets beräknade ekonomiska värde ingår inte i BNP, till skillnad från det värde detaljhandeln tillför svensk ekonomi.

– Genom att uppskatta det frivilliga arbetets ekonomiska värde synliggör vi en betydande del av civilsamhällets verksamhet som inte ingår i BNP, säger Robin Bergkvist, statistiker på SCB.