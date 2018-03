Danskonst i världsklass

Verk: S&S

Scen: Göteborgsoperans stora scen

As it were

Koreografi: Sang Jijia

Musik: Dickson Dee (Cash)

Scenografi: Leo Cheung

Kostymdesign: K@Fing Pop

Ljusdesign: David StokholmDansare: Jesse Bechard, Jenna Fakhoury, Therese Freddriksson, Andrzej Glosniak, Maxime Lachaume, Micol Mantini, Pascal Marty, Waldean Nelson, Anna Ozerskaia, Daniella de Vries, Cheng-An Wu, Ingeborg Zackariassen

Autodance

Koreografi: Sharon Eyal

Medskapare: Gai Behar

Musik: Ori Lichtik

Kostymdesign/assisterande koreograf: Rebecca Hytting

Ljusdesign: Alon Cohen

Dansare: Takuya Fujisawa, Emilia Gisladottir, Mai Lisa Guinoo, Janine Koertge, Valérija Kuzmica, Emilie Leriche, Riley O´Flynn, Dorotea Saykaly, Duncan C Schultz, Frida Dam Seidel, Endre Schumicky, Lee-Yuan Tu, Joseba Yerro Izaguirre, Amanda Åkesson

Bilderna: Överst: As it were av Sang Jijia. Fr v: Jesse Bechard, Pascal Marty, Jenna Fakhoury och Waldean Nelson. – foto: Mats Bäcker

Autodance av Sharon Eyal. Ensemble. – foto: Mats Bäcker