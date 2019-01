Ekonomi som teater med olika framgång

Vinjettbild tv: Från Backateatern. Foto: Ola Kjelbye

Backa Teater

Pjäs: Vad vi pratar om när vi pratar om ekonomi efter Yanis Varoufakis’ bok Talking to my daughter about the economy or How Capitalism works – and how it fails

Text: Stefan Åkesson

Regi: Anja Suša

Scenografi: Helga Bumsch

Kostym: Maja Mirkovic

Kompositör: Igor Gostuški

Koreografi: Damjan Kecojevic

Ljud: Jonas Redig

Ljus: Tomas Fredriksson

Medverkande: Stefan Abelsson, Caisa-Stina Forssberg, Iskra Kostic, Rasmus Lindgren, Mats Nahlin, Ulf Rönnerstrand, Nemanja Stojanovic, Ove Wolf.

Göteborgs Stadsteater, lilla scenen

Pjäs: Om Tyranni

Regi: Carolina Frände

Scenografi: Carolina Frände och Karl Svensson

Kostym: Elin Hallberg

Ljus: Karl Svensson

Mask: Matilda Bragner

Medverkande: Eva Johansson, Johan Karlberg, Lisa Lindgren, Victoria Olmarker, Caroline Söderström.