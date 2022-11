Om en far och en klassresa

Det handlar om klass, om stad kontra landsbygd, om gamla könsroller och traditioner, och framförallt om alla de underlägsenhetskänslor dessa olika perspektiv kan ge upphov till. Underlägsenhetskänslorna tillhör de nya Nobelpristagarens far och finns beskrivna i hennes korta roman Min far (i original 1983), i översättning av Katja Waldén.

Det har varit något av en Annie Ernaux-vurm på senare år, och då inte enbart på grund av Norstedts utgivning av ett antal titlar. Hon har även fått en del andra priser och uppmärksamheter, så jag har läst och hört en del om författaren innan Nobelpris-kommittén bestämde sig. Exempelvis hade Babel veckan innan tillkännagivandet ett inslag från hemmet utanför Paris. Jag har dock inget läst av henne förut.

När Annie Ernaux ville börja skriva om sina föräldrar, om sin egen barndom och sitt ursprung kände hon intuitivt att hon var tvungen att använda ett språk, en stil och form som inte förminskade dem. Ernaux skriver sålunda en rak och enkel och helt konstlös prosa. Hon anpassar språket till något som kunde förknippas med föräldrarnas verklighet, inte skriva över huvudet på dem. För fadern var språket enbart något praktiskt, han förstod inget poetiskt eller någon ironi

Fadern liksom hans far före honom arbetade till en början som stallpojke hos traktens storbönder, mjölkade, mockade och gjorde allt det som hör till lantgårdens dagliga sysslor. Vid något tillfälle fick han ingivelsen av att han ville försöka tjäna mer pengar men utan att behöva arbeta så hårt fysiskt. Han hamnade på diverse fabriker, den första ett repslageri där han också träffade den blivande frun och Annie Ernaux mor. Ännu några år senare ville paret ta ytterligare ett steg från ”arbetarlivet” och öppnade ett kombinerat café och livsmedelsbutik.

Han blir inkallad under Första världskriget, familjen bodde för övrigt i ett av de mest bombade områdena, i Normandie, vid Seines utlopp i närheten av Le Havre. De flyttade senare därifrån på grund av dotterns hälsoproblem.

Genom att berätta om faderns (och familjens) liv och person tecknar Ernaux även en mer generell bild av samhället och den tid vi befinner oss i. Subjektivt och objektivt på en gång.

Jag är väl bevandrad i den kultur författaren växte upp i, en arbetarklasskultur där föräldrarnas rädsla för att vara och göra ”fel” i andras ögon var starkt styrande hur man skulle prata och bete sig. Jag ser det som en slags hederskultur; man fick absolut inte skämma ut familjen/föräldrarna och det gällde att alltid vara på ett sätt så andra inget hade att reagera på. Hel och ren och artig gentemot dem man mötte, inte ta plats, synas eller höras. Samtidigt skulle man gärna vara duktig, men utan att visa upp denna duktighet, hur det nu skulle gå till. Jag tänker på några rader i John Lennons Working Class Hero

”They hurt you at home and they hit you at school

They hate you if you’re clever and they despise

a fool

Till you’re så fuckin’ crazy you can’t follow their

rules”