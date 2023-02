Minimalistisk berättelse

Alberto lämnar El Salvador för att studera och utbilda sig till ingenjör, i Belarus av alla ställen. Han träffar Vera och fyra år senare föds Orlando. Efterhand funderar de över var de skall bo, bestämmer sig för Sverige och hamnar i Norrköping.

Edgar Corvera är född 1984, arbetar som logoped och har gått Litterär gestaltning på Valand. Han debuterar (på Wahlström & Widstrand) med den snyggt och ekonomiskt skrivna romanen Vi. Det är Orlando som berättar. Hans pappa kommer sålunda ifrån El Salvador i Centralamerika, och mamman från Minsk. Men mest handlar det om livet som varannanveckaspappa, om att hantera sitt liv i den moderna verkligheten. Han arbetar på ett dagcenter han inte känner sig det minsta engagerad i, han vill bara skriva. Och få ihop det med sonens mor igen, Sandra

Det är berättat i tre tidsplan; nutid i Stockholm, på resa till Minsk, och hans tidiga barndom där. En fin ton rakt igenom romanen, inte minst mellan far och son. Endast i Minskdelarna blir det lite stramare. Trots teman som migration, om att leva i en diktatur, en separerad far som kämpar med barn och vardagsliv händer inte så mycket i kroppen min, och det blev ganska få anteckningar inför recensionen. På något vis lyfter det inte riktigt för mig, och jag undrar självklart varför. Undrar om berättelsen är för ”färdig”, eller om den är för allmänt hållen, för generell. Lite grann känns det som att Corvera prickar av det viktiga på en lista i hans historia, så är allt klart. Men jag vet som sagt inte vad det handlar om, varför jag inte tänder mer än jag gör för i grunden gillar jag ju den. Jag har heller inget specifikt att klaga på eller kritisera, men kanske behövs det fördjupning i de olika berättarperspektiven. Möjligen kryper författaren inte tillräckligt nära karaktärerna eller historien. Eller har jag blivit så ”dramatikskadad” att jag missar något i det kortfattat berättade?

Han blir gravid tillsammans med Sandra redan efter någon månad, och han är gravt tveksam till att bli pappa

Ett kort tag efter att han träffat Sandra möter han en annan kvinna, Dominique, och upplever helt andra känslor för henne än för den han snart ska ha barn ihop med. På återresan till Minsk går han på en kulturfestival i staden, han äter middag med att antal personer han inte känner. Efter maten går frågan laget runt, om varför de var just där och han hör sig själv säga

” – I am really afraid that you will find me disgusting. But I came here because I think I am in love with the wrong person.”