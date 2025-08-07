Den besynnerliga händelsen med barnen om natten

Multiplot och mysterier blandas och resulterar i en klart underhållande skräckis, som tyvärr inte når hela vägen.

Alla barn i en skolklass försvinner spårlöst samma natt. Alla utom ett. Klassens fröken blir nästan lynchad av barnens föräldrar och försöker dränka sina sorger i arbete och, när det inte går, sprit. Hon och en av föräldrarna ger sig bestämmer sig dock på varsitt håll för att lösa mysteriet med varför barnen försvann – och varför ett av dem inte gjorde det – och inser att fallet är ännu märkligare än de först anat.

Weapons hade kunnat vara som vilken skräckfilm som helst, i det att den börjar med ett spännande mysterium som successivt utforskas tills det når ett av tre standardslut (det vill säga att mysteriet löses, tar kål på alla inblandade, och/eller ger inga slutgiltiga svar alls). Det som höjer filmen snäppet över andra filmer i samma stil, vad gäller kvaliteten, är att den så sparsamt delger åskådaren med mer information, och det man får veta besvarar en fråga men väcker alltid minst en till. Man lyckas därmed åstadkomma den svåruppnådda effekten av ge tittaren mer fakta samtidigt som hon inte känner sig särskilt mer upplyst. Ett skäl till att man kan hålla publiken på halster så länge utan att samtidigt döda tempot är att handlingen växlar mellan olika karaktärer som utforskar olika aspekter av mysteriet, alternativt samma aspekt men utifrån olika perspektiv. Det är inte bara de försvunna barnen som tillägnas uppmärksamhet, karaktärerna själva och deras relationer sinsemellan får så mycket tid i rampljuset att man sympatiserar med dem desto mer, utan att det stjäl fokus från filmens huvudsakliga premiss.

Det som dessvärre drar ner filmen är att den, likt många andra skräckfilmer, har svårt att avsluta det den påbörjat på ett snyggt sätt. De två första akterna är relativt lågmälda – bortsett en och annan jump-scare – och fokuserar mer på obehaglig stämning samt förvirring gällande barnens försvinnande. När mysteriet når sin upplösning är det som att filmskaparna gör sig av med sina tidigare ambitioner och istället går över till mer fartfylld spänning, en vändning som inte rimmar lika bra med filmens koncept fram tills dess. Likväl förblir det en lika underhållande som spännande berättelse, som troligtvis höjer sig över det mesta som släppts inom samma genre i år.

▪ Martin Ricksand