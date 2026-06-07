Initierad och välskriven spänning

Olov och Kristina firar 50 år som gifta. Kvällen är sen. De firar picknick i sängen när en kraftig brand utbryter i sommarstugan. Innan eldhavet slukar dem kastar de sig ut genom sovrumsfönstret. Det sista Olov ser är en person som skyndar iväg.

Kriminalinspektör Maria Wern utreder mordbranden ihop med kollegerna på Visbypolisen. Det äldre paret drev en sömnklinik där patienter med plågsamma mardrömmar behandlades med hypnos och filmades under terapi. Deras svärdotter Cornelia står nu ensam kvar med patienterna.

Detta är en mycket välskriven bok som är lättläst just därför. Ett rikt persongalleri befolkar berättelsen och tänkbara mördare finns flera. Men den som slutligen erkänner hade jag nog inte trott var skyldig.

Det visar sig att Olov och Kristina inte dött av branden utan av fallet ut från fönstret. Dock hittas brandhärdar inne i stugan vilket tyder på att den var anlagd. Fler mord och mystiska dödsfall sker på personal och närstående till de som arbetar på Vita ladan som terapistället benämns och mystiken hålls vid liv boken igenom och epitetet spänningsroman stämmer verkligen.

”När vi drömmer mardrömmar aktiveras ett område i hjärnan som kallas amygdala och som signalerar fara. I drömmen handlar det förstås inte om en verklig fara, utan om något som vår egen hjärna har fabricerat. Men amygdala kan inte skilja på fantasi och verklighet.”

Så lyder en vetenskaplig teori som man får lära sig om i boken. Överhuvudtaget är det mycket intressant som man får sig till livs. Anna Jansson har tydligen ett förflutet som sjuksköterska vilket framgår av hennes kunskaper.

Hon har fått övervägande positiv kritik för sina böcker om Maria Wern, vilka också har blivit långlivad tv-serie.

Kanske är det för att handlingen begränsas till en relativt liten ö som Gotland som en spänningsroman av detta slag fungerar så bra. Men den välskrivna prosan bidrar också liksom intrigen som spänner över flera fält.

Det var längesen jag läste en så bra kriminalroman eller deckare men jag är glad nu att jag fick läsa och recensera den här boken.

▪ Leif Wilehag