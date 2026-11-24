Kärleken den svindlande, med absolut hisnande ögonblick av ren magi. Är det en författare som fabulerar fram det vackra, eller hände det faktiskt så som vi läser det? Mannen, en författare, får syn på en kvinna i publiken på en teater. Han håller vid tillfället på med att slutföra en roman om en tankeläsare och sitter där på balkongplats och känner för att testa lite telepati med kvinna där nere på parkett. Han spänner ögonen på en punkt i hennes nacke, och efter någon minut känner kvinnan med handen efter punkten där och vänder sig om. Deras blickar möts och inleder en drygt tjugoårig kärlekssaga, en historia som ska sluta i grav smärta och sorg.

Jag minns första gången jag hörde talas om Carl-Johan Vallgren. Hur han drygt tjugoårig luffade runt i Indien och skrev på en roman, hur han skickade en bit manus till ett förlag och fick förskott för att kunna stanna i Indien och fortsätta skriva. Manuset blev till debutromanen Nomaderna som kom 1987, nu har hans femtonde bok kommit, den smärtsamt vackra och självbiografiska Kärleken.

Han möter sin kärlek på teatern där de ska se Tjechovs Måsen, och enligt romanen gick till som i min text ovan. Det låter som en romantisk romanfantasi, men hände uppenbarligen i verkligheten. Kvinnan var Rebecka Teper, dotter till den kända Basia Frydman och själv skådespelare, bland annat med i Solsidan.

Det finns mycket som händer i romanen som pekar mot att det skulle vara ihopfantiserat. Så mycket som verkar ödesbestämt, så många märkliga sammanträffanden och förebud.

Romanen ingår i en närmast egen genre av sorgeskildringar, och man tänker direkt på de kanske mest kända exemplen Roland Barthes Sorgedagbok efter hans mors död, och Joan Didions Ett år av magiskt tänkande, och det finns flera. Men det har även, inte minst på senare år, kommit ett flertal böcker som närgånget berättar om sjukdomsförlopp. Jag tänker på Kristian Gidlunds I kroppen min, men också på böcker av Niklas Rådström, Nina Gunke, Per Svensson (som postumt fick Augustpriset för sin bok), med flera. Nu grottar inte Vallgren ner sig så djupt och långdraget som vissa andra. Han håller det kort och koncentrerat, skriver snyggt och poetiskt utan att närma sig sjukdomsporren. Det blir väldigt starkt och smärtsamt att ta del av ändå. Inte minst chocken när det blir klart att hans älskade har en hjärntumör, och att delar av den är omöjlig att operera.

Varje ord, varje rad och scen är så laddade, de vibrerar. Är det språket, koncentrationen, eller att vi känner till vad som kommer hända? Det är skrivet i tredje person, rimligen för att få till en nödvändig distans.

Hur lever man med vetskapen att den människa som står en allra närmast inom en inte allt för avlägsen tid kommer försvinna från ens liv, hur hanterar personen det själv, och vad säger man till barnen? Om det gör ont att läsa, hur var det då vara för dem som drabbas på riktigt?

Cancer är bland de mest vidriga ord jag vet, blir det mindre hotande och smärtsamt om man istället talar om tumörer?

Boken handlar inte enbart om kärlek och sorg, Vallgren tar också upp skrivandet. Han ser sig som två personer, en som skriver, den andre som försöker leva i den yttre verkligheten

”Han har skrivit oavbrutet i snart tjugo år, skrivandet är giftet han inte kan vara utan och har gjort honom båda hänsynslös och isolerad. Han har misskött sina kärleksförhållanden, sitt äktenskap, sina vänskaper, och ensamheten har passat hans syften för bara då kan han skriva. Men underskottet av verkligt liv plågar honom denna vinter, och tomhetskänslan efter att ha blivit klar med en ny roman. Vem är han när han inte skriver? Vem är han när den andre vilar?”

Och samtidigt

”Han älskar att ha henne intill sig när han skriver, hon är navet tillvaron kretsar kring, de andas i samma takt, de tänker på samma saker, de är så synkade att de vet i förväg vad den andre ska säga.”

Hon blir sjuk väldigt snabbt. Kroppen fungerar inte alls; hon tar på sig kappan från fel håll, kan inte fästa säkerhetsbältet, blir yr, spyr och blir plötsligt en främmande människa

”Det ska ta fyra år från natten på akuten till hennes dödsdag. Googla inte, sa neurokirurgen när de fick diagnosen, men det gjorde han. Statistiken sa att hon skulle leva i arton månader.”

Ibland frågar jag mig om det är frustrerande eller skönt att romanen är så till omfånget tunn (120 sidor).

”Året med tjugofyra månader, skriver han senare i dagboken; sorgeåret efter hennes död då varje dag är en bro tillbaka till datumet tolv månader tidigare.”

Det är en självutlämnande text, där författaren inte väjer för att visa de egna känslorna och hur han inte längre fungerar. Texten svävar fragmentariskt mellan nu och då, mellan absolut lycka och absolut sorg

”Den våren slutar han att känna lukter, och han känner heller ingen smak. Doften från syrenerna eller den nyklippta gräsmattan är helt neutral. Och allt han äter smakar av samma fadda krydda. Även färgsinnet förändras, rött är något som efterliknar rött, detsamma med grönt, blått, gult. Färgerna har förlorat sin kraft, de når bara halvvägs fram till hans ögon.”

När någon dör dör inte enbart den personen, hens historia och den gemensamma, även den kvarvarandes egen historia rubbas efterhand som minnena blir mer oklara. Vem ska man nu fråga om den där kvällen eller semesterdagen, om vad som egentligen hände?

”Han undrar om det skulle hjälpa att skriva om henne. Kanske om deras första möte på teatern, om deras förälskelse och långa avsked. Skrivandet som exorcism, för att kunna andas … som nu i detta ögonblick när han formulerar meningen.”

Det finns ett tvillingverk till Kärleken, Kaddish, en skiva med texter som utgår från samma historia. Carl-Johan Vallgren är ju även musiker och sångare. Kaddish är inom den judiska kulturen bland annat en bön de läser som förlorat en närstående.

▪ Stefan Hagberg