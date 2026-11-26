Sedan ”En storm kom från paradiset” har Johannes Anyuru blivit en av mina privata husgudar. Inte för att han är muslim, inte för att han är samhällskritisk, utan för att han är ”naken”. Han skriver det han upplever, känner, och inte kan hålla inne med. En totalt ärlig författare med stor känsla för såväl det svenska språket (och kulturen) som för sitt orientaliska sätt att tänka och uttrycka sig på, i cirklar, spiraler som återkommer till samma punkt, men på en högra nivå. Johannes kan konsten att smeka med en kantig sten.

I denna sin senaste bok speglar han, vad jag vill kalla utrotningskriget som Israel bedriver mot palestinier i Gaza, på ett intrikat sätt. Dels räknar han upp de faktiska händelser som sker under tre år – 2023–2026 – dels skildrar han händelserna med egna texter, brev som han skriver och brev han får från palestinska vänner, journalister och poeter i en ”huvudtext”. Poem, fakta och berättelser avsedda att ge siffror och fakta liv, själ och kött.

Boken inleds med kronologisk kyligt konstaterande helsidor av det som faktiskt händer i Gaza. Så smyger sig huvudberättelserna in, intervjuer, poesi, dödas berättelser, närstudier i verkligheten mitt i bombernas explosioner och människors sönderslitande. Begreppet ”ashla’a” betyder efterlevande som en kroppsdel, avpersonifierad, sånt som hittas där Volvos truckar skalar bort ruinerna för att slutligen förinta historien och alla minnen. Allt kronologiskt; tre hela år av helvete skildrade med parallella, helt olikartade men uttrycksfulla texter.

Det är slående. Jag hade själv kunnat skriva och mena vackert, men precis så vacker som en atombombexplosion kan verka ur rent etisk synvinkel, lika helvetisk är dess verkan på de drabbades liv. Huvudtextens mörka skönhet följs ständigt i undertextens krassa verklighet skriven i mindre stil på varje sidas nederdel. Det kan kännas outhärdligt, men blir på ett märkligt sätt nödvändig att efter en paus eller två återvända till.

Särskilt rör mig ett breven från Fady Jouda, Han uttrycker tydligare än jag tidigare läst hur dubbelt engagemanget mot de förtryckta är, såväl generellt i all u-bistånd som när det gäller Gaza; att kampen för palestinierna för många i grunden handlar om att visa upp sin egen godhet! Kan inte undgå att känna mig träffad, åtminstone ifrågasätta mitt motiv.

Det handlar inte bara om ”att skilja ett folk från deras träd och tvinga dem att leva i tält”. Det handlar om att det inte ska finnas. Till det finns skildringarna från före al Nakba 1947–49 när sionistiska terrorister – inte olikt amerikaner i Vietnam – mördade alla i Palestinska byar, skrattande med maskingevär och eldkastare.

Sådan är boken. Sanningar, sanningar och tankar bakom och runt dessa sanningar. Men det är ändå inte dess avsikt. Gaza och Palestina är uttryck för något större och mycket värre; hur ser den djävul ut som fått grepp om vår värld, våra liv, styr våra tankar, och låter ”ingenting” existera i en värld som är precis allting?

Anyuru menar att Europas inställning till kriget är ett fruktansvärt exempel på den förljugenhet som bygger våra liv. Han talar om ordet som befrielse, språket som befriare, formulerandet av tankar och om motsatsen som ”ingenting”. Poetiskt skrivet, och realiserat definitivt någonting. Han lämnar ”vad” åt läsaren och allt åt framtiden. ”Intet är inte en brist, utan ett överflöd som vi måste ta i bruk”, Utan ”intet” skulle ”något” inte finnas.

Svärtan spelar roll. Uttrycker inte bara svart som motsatt vitt, utan också svärtan som något sämre, mindre värt, det svarta återkommer som israelers/västs syn på palestinier. Det är i det svarta vi hittar just intet.

Kanske kan:

”Genevekonventionen ger palestinierna rätt att använda våld i självförsvar mot ockupationen, och även enligt ”Deklarationen om vänskapliga relationer” som antogs av FN 1970 har palestinier rätt till självbestämmande och rätt att ta till vapen mot de stater som ställer sig i vägen för denna rätt. Andra stater har även rätt att bistå palestinierna med krigsmaterial. Allt detta är i stort sett oomstritt. Varför visste jag då inte? För att vårt enda statsöverhuvud på vår sida av världen har upprepat en diametralt motsatt talepunkt: att det är Israels rätt att försvara sig? För att inte en enda journalist, mig veterligen, har ställt följdfrågan hur Israel alls kan ”försvara sig” mot ett folk som de har spärrat in i något som chefen för deras eget nationella säkerhetsråd har kallat för ”ett jättelikt koncentrationsläger”

visa hur exceptionellt Israels krig i Gaza är ur alla tänkbara aspekter.

Anyuru berättar ur historien, återger de skändligheter som Gaza (och Palestina) utsätts för. Med egna ord och deras som tvingades fly, men som nu ingenstans har att fly, bara vänta på den israeliska döden. Han berättar om de döda och döende, berättar i ord och poesi om den mänskliga rikedom som just nu, när du läser detta, förintas i det land som är tre stora världsreligioners religiösa centrum: Palestina.

Anyuru nöjer sig inte med att konstatera. Han analyserar. Vad är sionismen? ”… en tummad europeisk dröm hundra år för sent”? Visar förståelse för en kultur som Europa avvisat och som söker sin upprättelse. Generöst och inkännande. Han går betydligt djupare in i själva ursprunget där en palestinier ”fortfarande kunde vara en jude….har förvandlats till en kristen eller en muslim”. Europa är bara ett av många främmande imperier som har härskat över folken i Levanten, över semiterna som har sitt ursprung där.

Kanske är bokens behållning ändå författarens egen vånda inför världens obeskrivliga grymhet. Hans ord, hur välvalda och uttryckliga de än är, så sviker de. Förtvivlan över att sanningen inte duger som bevis genomsyrar texten, samtidig som förtröstan över att den kommer att göra det, och att ordet, det skrivna, ändå fäller avgörandet till slut.

Bokens inledning, de daterade faktiska händelser som inramar huvudtexten, tar slutligen åter över och övergår till de kommentarer och en mängd daterade källor som – tillsammans med författaren – utgör den fasta grund som underbygger sanningshalten i varje påstående och antagande i boken. Israels utrotningskrig mot palestinier är ett folkmord.

▪ Uno Nilsson