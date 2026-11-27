Bilden på bokens framsida visar hur Kain dräper Abel, det första brodersmordet. I dag dödar bröder varandra, barn dödar barn på våra gator och torg. Och det är en så sorglig verklighetsutveckling, eller kanske snarare någon form av avveckling.

Poeten och statsvetaren Naima Chahboun debuterade 2011 med Okunskapens arkeologi, för vilken hon fick Katapultpriset. Chahboun har även skrivit barnböcker och operalibretton. Mördarleken är hennes nya samling dikter, de utgår från faktumet att barn dödar barn.

Vi hör en kör av röster, som det brukar heta, olika perspektiv på ett begånget mord. Vi hör offret och den misstänkte, de anhöriga, reportern, läkaren och vittnet och några till. Det blir en närmast disparat samling utsagor som ämnar bilda en helhet. Det är upp till läsaren om den helheten infinner sig, men även om man inte lyckas finns här mycket att ta åt sig

[De anhöriga] ”Så vaknar vi

och ser vem som dog under natten

var det din syster

eller min son” ”Våra barn dödar varandra

för godis

det är deras hämnd

för att vi satt dem till världen”

Från Bibeln talas det om att guden föredrog animalisk föda före växtbaserad, den avundsjuke Kain hämnades det på sin bror. I nutid menar ett vittne om att ”det där märket i pannan hade han redan som barn”.

Kan man bli van vid våldet de flesta av oss endast läser om? Så länge man inte drabbas personligen är jag rädd att vi lätt kan bli blasé över alla artiklar som sköljer över oss, som pratar om mord, misshandel och att någon fjortonåring sprängt en bomb i en port nånstans. Själv orkar jag inte alltid en läsa om allt våld, om de kriminella gängen och hur de rekryterar killar och tjejer under femton till sina inhumana dåd. Jag bläddrar ibland förbi för att inte bli än mer nedslagen och pessimistisk

[Grannen] ”Här låg fritidsgården för nio till tolvåringar

som lades ner

tre år senare

sköts en trettonåring i huvudet Vad säger man

det kom på beställning Där är gångtunneln

rosorna har slagit ut nu

och där borta är tvättstugan

där en kille blev knivad Men det var visst

något privat”

Möjligen blir det något förenklat att peka på att när fritidsgården stängt dödas en trettonåring, även om jag personligen reagerar starkt på varje nedlagd gård och tror att det kan ha negativ påverkan på ungdomar och vad de tar sig för. Samtidigt är Mördarleken inte som en ”deckare” med tydliga och trygga svar och sanningar.

Vi vill i dag sätta allt yngre människor i fängelse. Vad händer i eller med vårt samhälle, med tryggheten och den så viktiga och avgörande tilliten människor emellan? Hur bygger vi de ungas självkänsla?

[Den misstänkte] ”Alla vill ha ett pris

vad man är värd”

Chahboun skriver ofta med enkla ord och meningar, som i de citerade dikterna ovan, och skapar genom dem en komplex helhet. De berättar från personer som har direkt koppling till gärningen, Offret, Den misstänkte och De anhöriga. Men även från dem som befinner sig runtomkring, och som möjligen kan betrakta det hela lite mer distanserat

[Reportern] ”Människor dras till olyckor

som till solnedgångar Alla vill ha sin bild av slutet

tatuerad på näthinnan

en påminnelse

om att vi en gång haft tur Har vi inte förtjänat den glädjen En glimt av undergången

som en påse karameller

att förtära avskilt, en och en Medan ögonen sakta vänjer sig

vid mörkret”

▪ Stefan Hagberg