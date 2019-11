Mycket mer än en spionroman

Kate Atkinson

Kodnamn Flamingo

Översättare: Ing-Britt Björklund

Norstedts förlag, 2019

Författarfoto: Helen Clyne

För den som vill botanisera vidare så följer här en lista över Kate Atkinsons romaner och deckare.

Romaner:

• Behind the Scenes at the Museum (1995)

På svenska: I muséets dolda vrår (Forum, 1998)

Finns som ljudbok.

• Human Croquet (1997)

På svenska: Mänsklig krocket (Forum, 1998)

• Emotionally Weird (2000)

På svenska: Känslomässigt udda (Forum, 2000)

• Not the End of the World (2004, USA)

På svenska: Inte hela världen (Forum, 2006)

• Life After Life (2013)

På svenska: Liv efter liv (Massolit, 2015)

Finns i pocket, som e-bok och ljudbok.

• A God In Ruins (2015)

På svenska: En gud i spillror (Massolit, 2016)

Finns i pocket, som e-bok

• Transcription (2018)

På svenska: Kodnamn Flamingo (Norstedts, 2019)

Finns i alla format på svenska.

Jackson Brodie-deckare:

• Case Histories (2004)

På svenska: De Vilseförda (Forum, 2005) / (Fenix Bokförlag 2013)

• One Good Turn (2006)

På svenska: En god gärning (Forum 2006) /(Fenix bokförlag, 2018)

• When Will There Be Good News (2008)

• Started Early, Took My Dog (2010)

• Big Sky (2018)