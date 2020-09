Teaterprojekt utan motstycke

Efter en första förvirrande introduktion, därpå en helt galen orgie i teaterblod, sitter jag hemma och upplever en fyra dagars livestreamad maratonläsning av själva boken. Första delen bör vara avverkad onsdag-torsdag och jag undrar i mitt stilla sinne om inte Folkteaterns och Erik Holmströms Don Quijote-projekt hör till de djärvaste och galnaste som uppstått inom svensk scenkonst i coronans spår.

Erik Holmström är den regissör som gick över till att ersätta levande skådespelare med dockor för att kunna finansiera de föreställningar han önskade göra. Hans Faust för ett par år sedan på Folkteatern blev en stor framgång, både hos publik och kritiker. Denna höst skulle han ha iscensatt Moderna Tider på samma teater men det krockade med alla restriktioner som följde i pandemins spår och fick skjutas på framtiden.

Det är inte nog med att Don Quijote blev betraktad som galen med alla sina fantasier och orubbliga idéer. Erik Holmström ligger inte långt efter med sitt kreativa huvud, som med teaterns fulla stöd tagit romanen om Don Quijote som utgångspunkt för ett scenkonstprojekt som saknar motstycke. Det visar sig inte minst vara en rejäl utmaning för de sex skådespelare som inte bara på scenen fyller allehanda funktioner i och runt det märkliga projektet, uppdelat i åtta avsnitt som det är, med premiär varje fredag efter 3,5 dagars repetition. I tredje avsnittet är ensemblen därutöver bosatt på scenen under fyra dygn, sover, äter, gympar, diskuterar boken och turas om att högläsa den innantill. Man kan till och med få följa hela gänget i sina olikformade riddarhjälmar på vandring runt Göteborgs gator med en av dem fortsatt läsande ur boken. Högläsning tycks kanske inte vara skådespelarnas bästa gren, men så är det ju också en tämligen komplicerad text att läsa med sitt ålderdomliga språk, sina främmande namn och platser, som tungan lätt snubblar på. Jonas Sjöstedt är den som lägger mest dramatisk energi i att levandegöra texten. Likafullt kan jag rekommendera envar som sitter i någon form av karantän i hemmet, att gå in på folkteatern.se, klicka på deras livestreaming av Don Quijote och följa med i berättelsen om de förunderliga situationer, människor och berättelser som möter den på riddarromaner förläste Don Quijote av La Mancha och hans väpnare Sancho Panza under deras vandringar.

När skådespelarna har matpaus uppstår också samtal kring innehållet i boken, om personerna, olika teman som religion, etiska normer, vad galenskap egentligen är och om makt och kön, som visat sig kunna utvecklas till vår tids genusdebatt om tillståndet inom t ex underhållningsbranschen, osv. Ett målande tidsdokument är också boken såväl om människans villkor, om livet i Spanien, om geografi och andra historiska händelser. En inte bara äventyrlig upplevelse utan också en riktig bildningsresa.

Den med Shakespeare samtida spanska författaren Miguel de Cervantes tudelade romanbygge om Den snillrike riddagen Don Quijote av La Mancha betraktas som den första moderna romanen och blev, sedan den kom 1605 och 1615, den bok som näst efter Bibeln fanns översatt till flest språk och kommit att betraktas som en av världslitteraturens största klassiker.

Into the Reality är titeln på tredje upplagan av denna åtta veckors experimentella uppsättning av romanen. Den följer på förra veckans avsnitt, som utgick från särskilt våldsamma händelser i historien, varpå scenen utrustats med hinkar och flaskor med blodfärgat innehåll, som skådespelarna med barnslig förtjusning sprutade över de personer i berättelsen som för tillfället blev påpucklade. Där kunde man till exempel se Lena B Nilsson, tillfälligt i titelrollen, iförd ankellång, kortärmad, i en enkel trähäst som sin Rosinante i en sammandrabbning, varefter rollen gick vidare till någon av de övriga skådespelarna. osv. Så galet att till och med jag skrattade. Innan den drygt timslånga föreställningen var till ända var hela scenen inklusive aktörerna översköljda av rödfärg.

Erik Holmström har i alla fall i de första avsnitten, nu historia, fokuserat på det komiska och rent farsartade i berättelsen. Fredag-lördag 18-19 september lär handla om att komma till slutet av läsningen av boken. Hur det ska gestaltas på scenen lär de bli varse som väljer det levande mötet.

Återstår vidare att se hur de fortsatta fem avsnitten kommer att utformas. Rubrikerna är ju sedan länge satta: FAN-fiction, Outside the Box, FAN-zine-Release, Into the Knights och Into the End. Innan fredagens läsning tar sin början bör första delen av romanen vara avslutad. Sannerligen ett märkvärdigt experiment.

