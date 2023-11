Noveller om oförlösta liv och relationer

Har ofta tyckt att det kan vara lite knepigt att recensera novellsamlingar, men det ska jag trots allt göra här och nu. Vad fokuserar man, detaljerna eller det övergripande? Letar efter en röd tråd, genomgående teman, texternas längd, språk, stil och ton.

Jag har läst åtta noveller på knappa tvåhundra sidor, av den hyllade irländskan, Claire Keegan, och hennes Genom blå hagar. För ett par år sedan publicerades långnovellerna/kortromanerna Det tredje ljuset (ursprungligen från 2010) och Små ting som dessa, den här samlingen kom i original 2008 och är här stiligt översatt av Erik Andersson, han som för cirka tio år sedan nyöversatte James Joyce Ulysses.

Berättelserna börjar nästan alltid mitt i, ”in medias res”. Keegan skriver en klar och ren prosa, hon jordar berättelserna med valda detaljer. Det känns som att hon ibland använder dessa detaljer till att berätta saker som man kanske i förstone inte märker av, som liksom smyger förbi så där i bakgrunden. Då gäller det att läsa nogsamt, vilket kanske kan vara lite svårt när det är så tekniskt enkelt att bara läsa på. Det är snygga miljöbeskrivningar, man är direkt på plats och i stämning. Emellanåt mycket dialog, med naturligt tal som känns helt trovärdigt.

Det finns några teman som återkommer; det handlar inte så sällan om någon, vanligtvis en kvinna, som mer av praktisk nödvändighet än av kärlek går in i en relation och gifter sig. Sedan går de där och ångrar sig eller lever sina liv på bitter sparlåga. I några handlar det om relationer som efter kort tid abrupt avbryts och blir till en sorg eller sår ”Det var vad hon ville en gång, men det är ytterst sällan två personer vill samma sak vid en given tidpunkt i livet. Ibland är det det svåraste med att vara människa.” De flesta historier utspelar sig på irländska landsbygden, med lantarbetarliv i fokus.

I Avskedsgåvan, berättad till ett du och skriven i ödesmättad och bluesig ton, förbereder sig en dotter för att åka till USA som så många andra gjort från den gröna och förr så fattiga ön. Hon lämnar en familj som verkar vara minst sagt dysfunktionell ”Din mor ville inte ha någon stor familj. Ibland, när hon tappade humöret, sa hon att hon skulle stoppa ner dig i en spann och dränka dig.” Låter inte direkt myspysigt. Och fadern styrde och ställde med det mesta. De äldre barnen fick studera och bo på internat, men sedan ändrade han sig, såg ingen mening med att bilda en ficka som sedan någon annan man skulle dra nytta av. Samlivet föräldrarna emellan hade upphört nästan helt, endast vid faderns födelsedag smög sig modern in i hans rum och bjöd honom på lite sex

”Då gick hon in på hans rum och så gjorde de det. Det gick ganska snabbt och det hördes ingenting men du visste. Och sedan upphörde det också och du skickades in i stället för att ligga med din far. Det hände en gång i månaden eller så, och alltid när Eugene var ute.”