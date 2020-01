Årets fotograf 2020: Nora Lorek [jan]

Nora Lorek är den yngsta av fotograferna i Årets Fotograf i Alba.nu, den fjortonde i raden sedan starten med Anders Petersen. Men hon har ändå hunnit med att arbeta som fackligt aktiv. Det är förstås viktigt att arbeta för de ekonomiska villkoren för fotografer, säger hon, men efterlyser även ett bredare perspektiv på vad arbetet innebär.

– Det är viktigt att vi hänger med i förändringarna som påverkar vårt yrke. Därför borde vi prata mer om bilden och arbetet bakom den.

Nora Lorek har aldrig varit fast anställd utan gillar att vara frilansare. I nuläget föredrar hon uppenbarligen den större kreativa utmaningen att frilansa. Nästa resa ligger aldrig långt borta och hon tillbringar en stor del av sin tid utomlands. Så hur lägger hon upp sina arbetsdagar?

– Ofta har jag på resor ett tydligt uppdrag att fortografera. Då passar jag på att ta bilder som är lite vid sidan om uppdraget, bilder som kan användas i andra sammanhang. Men för det mesta reser jag till något jag själv bestämt att göra.

Sitt genombrott och ebjudande om uppdrag för National Geographic fick hon efter att ha vunnit studenttävlingen Cpoy 2016, College Photographer of the Year – vilket också gav henne ett visst internationellt genomslag. Idag går flera av uppdragen genom agentbyrån Panos Pictures. Vi i Alba.nu tackar vår lyckliga stjärna för att vi kunde klämma oss in ett fulltecknat arbetsschema. En femtedel av uppdragen är kommersiella och dokumentära. Lika mycket handlar om uppdrag för olika organisationer, ofta av typen NGO:s (ideella och icke-statliga). Resten av tiden går till egna dokumentära projekt utan uppdragsgivare och utan tydligt publiceringsdatum. Men att arbeta så mycket med uppdragsgivare i andra länder har sina sidor.

– Det gäller att kunna arbeta i olika tidszoner samtidigt. Jag kan få förfrågningar från Bangladesh, Uganda eller USA. Så ofta måste jag ha datorn med mig när jag inte är hemma, där jag har min arbetsplats.

Vägen till fotografiyrket kan vara både rak och snårig. Nora Loreks föräldrar är bägge journalister. När hon var fem år fick hon en Minolta, då analoga kameror fortfarande var det vanliga. Det blev väl lite bilder då och då, men mest blev det musik och med tiden även på scen. På gymnasiet förändrades detta och istället för att stå på scenen hamnade hon i fotodiket. Hon blev chefredaktör på skoltidningen på Hvitfeldtska i Göteborg och kanske blev det en form av ”point of no return”. Efter gymnasiet och studier i hemstaden Göteborg sökte hon till fotohögskolan i Sundsvall, och valde medvetet bort den i Göteborg för att kunna satsa mer av fritiden på foto.

Som chefredaktör skrev Nora Lorek många texter och kombinerar gärna foto och text. En perfekt kombination för att göra fotoböcker! Men nej, det passar inte hennes sätt att arbeta, hävdar hon. Men hon skriver ofta korta reportage i samband med sina fotouppdrag.

Bland dagens uppdragsgivare finns prestigetidningarna New York Times, National Geographic och Der Spiegel. Hur som helst, texterna till fotografierna som månadsvis kommer att presenteras i Alba.nu är hennes egna. Så spänn fast säkerhetsbältet, här kommer bilderna flygande genom – cyberrymden. Alba är ju trots allt ett nätmagasin. /Christer Wigerfelt

(klicka på bild för att läsa bildtext)

Fotogalleri: Nora Lorek

▪ Nora Lorek